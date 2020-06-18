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Dünya Japonya Başbakanı Şinzo Abe gözaltına alınan eski bakanı için halktan özür diledi
ASYA

Japonya Başbakanı Şinzo Abe gözaltına alınan eski bakanı için halktan özür diledi

Japonya Başbakanı Abe, geçen yıl seçimlere hile karıştırarak oy satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki ve eşi Kawai Anri hakkında kamuoyundan özür diledi.

Haber Merkezi AA
Şinzo Abe
Şinzo Abe

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, düzenlediği basın toplantısında, Temsilciler Meclisi (Şuugiin) üyesi ve eski Adalet Bakanı Katsuyuki ile eşi Danışman Meclisi (Sangiin) üyesi Anri'nin Temmuz 2019 seçimlerinde parayla oy satın aldıkları iddiasıyla gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Liberal Demokrat Parti (LDP) üyeliğinden dün istifa eden ancak milletvekilliğinden istifa etmeyecekleri öne sürülen Kawai çiftine yönelik pişmanlığını belirten Abe, "Partimde görev almış ulusal meclis üyelerinin gözaltına alınması çok talihsiz bir durum." dedi.

Abe, "Kendisini (Kawai Katsuyuki) adalet bakanı olarak atamış olma sorumluluğumun tamamıyla farkındayım ve halkımdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Füze bataryaları

Abe, ABD menşeli Aegis Ashore füze savunma bataryalarının maliyet ve teknik sorun kaynaklı olarak kuzeyde Akita ve güneybatıda Yamaguçi eyaletlerine konuşlandırılmasından vazgeçilmesi konusuna değindi.

Güvenlik stratejisinin gözden geçirileceğinin altını çizen Abe, "Milli stratejimizi baştan sona ele almak için Ulusal Güvenlik Konseyi yaz aylarında bir toplantı düzenleyecek. Bu konsey yeni bir istikamet bulmalı ve bunu da ivedilikle uygulamalı." diye konuştu.

Abe, Kore Yarımadası'nda yükselen tansiyona da dikkati çekerek ülkesinin reaksiyon kabiliyeti ve caydırıcılığının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Abe, "Japonya’yı koruyabilmek için ne yapmalıyız" sorusuna odaklanılacağını belirtti.

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