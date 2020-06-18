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Koronavirüs Japonyada umutlandıran gelişme İlk aşı sağlık çalışanları üzerinde denenecek
BİLİMSEL GELİŞMELER

Japonya’da umutlandıran gelişme: İlk aşı sağlık çalışanları üzerinde denenecek

Japonya’da geliştirilen koronavirüs aşısının hayvanlar üzerindeki testlerini tamamlayan araştırmacılar, klinik çalışmalara başlayacak. Yetkililer ilk adım testlerin 20 ila 30 sağlık çalışanı üzerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
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Dünya genelinde 8.3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve yaklaşık 450 bin kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile ilgili aşı çalışmaları dünya genelinde sürerken, Japonya’dan umutlandıran haber geldi.

  • Japonya’nın Osaka eyaletinde araştırmacıların geliştirdikleri aşı için klinik çalışmalara yakında başlayacağı açıklandı.

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İkinci aşamaya geçildi

Osaka yerel hükümeti ile iş birliği içinde konu üzerinde çalışan yerel üniversiteler, hayvanlar üzerindeki test sürecini tamamlarken, Osaka Valisi Hirofumi Yoshimura da ilk adım klinik testlerin 20-30 sağlık çalışanı üzerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

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İlk hedef 200 bin doz

Aşının güvenliğinin temel anlamda kanıtlanmasının ardından klinik testlerin Ekim ayında yüzlerce kişiyi kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor. Yıl sonuna kadar 200 bin doz aşı üretmeyi hedefleyen Osaka’daki sağlık otoritelerinin önümüzdeki yıl başlarında ise yasal izin sürecini başlatacağı belirtiliyor.

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