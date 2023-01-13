Dünya Japonya ile ABD ittifakında yeni adım Rollerin dağılımı müzakere edilecek
AMERİKA ASYA

Japonya ile ABD ittifakında yeni adım: Rollerin dağılımı müzakere edilecek

Japonya ile ABD savunma bakanları, güvenlik ittifaklarındaki rollerin dağılımını belirlemek üzere yoğun müzakereler başlatılması gerektiğini konusunda mutabakat sağladı. Görüşme iki ülkenin savunma bakanları arasında Pentagon'da gerçekleşti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Japonya ile ABD ittifakında yeni adım: Rollerin dağılımı müzakere edilecek
Pentagon

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve ABD Başkanı Joe Biden'ı Washington'da buluşturacak zirve öncesinde iki ülkenin savunma bakanları, Pentagon'da bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, ikili güvenlik ittifakının "birlikte çalışabilirliğini güçlendirmek" için anlaşma imzaladı.

Japon Kyodo ajansına göre anlaşma, askeri teknolojilerin geliştirilmesi ve savunma tedarik zincirlerinin korunmasında ikili işbirliğinin hızlandırılmasını kapsayacak.

İki savunma bakanı, Japonya'nın savunma kapasitelerinin temelden güçlendirilmesi ve ittifakın "rolleri ve misyonlarına yönelik yoğun müzakerelerin" başlatılmasında da anlaştı.

ABD'li Bakan Austin, görüşmede ülkesinin, Çin'in "Tayvan Boğazı ve Japonya'yı çevreleyen bölgedeki baskılayıcı tavrı" ile Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve nükleer tehditlerinden endişe duyduğunu söyledi.

Japon Bakan Hamada da görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Biden ve Kişida'yı buluşturacak zirveye ilişkin "Japonya ile ABD ittifakının daha da güçlendirilmesine yönelik aktif müzakerelerin hedeflendiğini" söyledi.

Görüşme, iki ülke dışişleri ve savunma bakanlarını bir araya getiren 2 2'li Güvenlik Zirvesi sonrası gerçekleşti. Güvenlik Zirvesi'nde 4 bakan, Çin'in, Hint-Pasifik bölgesinde "en büyük stratejik meydan okumayı" temsil ettiğini vurgulamış ve caydırıcılığın güçlendirilmesinde anlaşmıştı.

ABD ve Japonya'dan nükleer reaktör iş birliği
DÜNYA
ABD ve Japonya'dan nükleer reaktör iş birliği

İtalya ve Japonya savunma işbirliği için ikili güvenlik müzakereleri başlatacak
EKONOMİ
İtalya ve Japonya savunma işbirliği için ikili güvenlik müzakereleri başlatacak

Rusya’nın Ukrayna'daki son hamlesine ABD'den ilginç yorum: Komutan değiştirmesi delilik
DÜNYA
Rusya’nın Ukrayna'daki son hamlesine ABD'den ilginç yorum: Komutan değiştirmesi delilik
Altı metrekaresi 100 bin TL

Altı metrekaresi 100 bin TL

Sipariş veren 5 yıl bekliyor.
21 site için kapatma talebi

21 site için
kapatma talebi

​SPK hukuki işlemler için harekete geçti.
Masaya vaatler

​Kılıçdaroğlu adaylığını garanti altına almak istiyor.
Sel baskınları olabilir

Sel baskınları olabilir

​Üç bölge için kuvvetli yağış uyarısı.

​Kuzey'den gelen tehditler sonrası harekete geçiyorlar.

​250 milyarlık kredi destek paketi.

Şiddetli rüzgarla boyu üç metreye ulaştı.

NATO'ya böyle mi gireceksiniz?
Komutan<br>değiştirmesi delilik

Komutan
değiştirmesi delilik

​Rusya'nın son hamlesine ABD'den ilginç yorum.

​Fonlar üzerinden Polonya'da hükümeti tehdit ediyor.
Ataşehir'de<br>aşırı hız faciası

Ataşehir'de
aşırı hız faciası

​Lüks otomobil hurdaya döndü bir kişi öldü.

​Edirne Sarayı günümüze taşınacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu.

​OHAL komisyonundan final.

​Türkiye'nin en büyüğü Rami Kışlası'nda açılıyor.

​Enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım.

​Çok azı yoksul ülkelere gitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.