Japonya ile ABD ittifakında yeni adım: Rollerin dağılımı müzakere edilecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve ABD Başkanı Joe Biden'ı Washington'da buluşturacak zirve öncesinde iki ülkenin savunma bakanları, Pentagon'da bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, ikili güvenlik ittifakının "birlikte çalışabilirliğini güçlendirmek" için anlaşma imzaladı.

Japon Kyodo ajansına göre anlaşma, askeri teknolojilerin geliştirilmesi ve savunma tedarik zincirlerinin korunmasında ikili işbirliğinin hızlandırılmasını kapsayacak.

İki savunma bakanı, Japonya'nın savunma kapasitelerinin temelden güçlendirilmesi ve ittifakın "rolleri ve misyonlarına yönelik yoğun müzakerelerin" başlatılmasında da anlaştı.

ABD'li Bakan Austin, görüşmede ülkesinin, Çin'in "Tayvan Boğazı ve Japonya'yı çevreleyen bölgedeki baskılayıcı tavrı" ile Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve nükleer tehditlerinden endişe duyduğunu söyledi.

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Japon Bakan Hamada da görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Biden ve Kişida'yı buluşturacak zirveye ilişkin "Japonya ile ABD ittifakının daha da güçlendirilmesine yönelik aktif müzakerelerin hedeflendiğini" söyledi.

Görüşme, iki ülke dışişleri ve savunma bakanlarını bir araya getiren 2 2'li Güvenlik Zirvesi sonrası gerçekleşti. Güvenlik Zirvesi'nde 4 bakan, Çin'in, Hint-Pasifik bölgesinde "en büyük stratejik meydan okumayı" temsil ettiğini vurgulamış ve caydırıcılığın güçlendirilmesinde anlaşmıştı.

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