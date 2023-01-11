Ekonomi İtalya ve Japonya savunma işbirliği için ikili güvenlik müzakereleri başlatacak
SAVUNMA SANAYİ

İtalya ve Japonya savunma işbirliği için ikili güvenlik müzakereleri başlatacak

G7 ülkeleri turu kapsamında İtalya'ya ziyarette bulunan Kişida Fumio, başkent Roma'da İtalyan mevkidaşıyla bir araya geldi. Liderler, savunma işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ikili müzakerelerin başlamasında anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi AA
İtalya ve Japonya savunma işbirliği için ikili güvenlik müzakereleri başlatacak
Kişida ve Meloni

İlk yüz yüze görüşmelerinde Meloni ve Kişida, ülkeleri arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi için ikili güvenlik müzakerelerinin başlatılması konusunda mutabakata vardı.

Kişida, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, savunma işbirliğindeki ilerlemeler sonrası, Tokyo ve Roma'nın, güvenlik müzakereleri başlatmaya karar verdiğini söyledi.

"Mutabakat sanayi ve güvenlik işbirliğini kolaylaştıracak." diyen Japon Başbakan, Avrupa ülkesi İtalya'nın, Hint-Pasifik bölgesine ilgisinden memnun olduğunu aktardı.

Statükonun "güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi ve nükleer şantaja karşı çıkılması" konularında Kişida, İtalyan mevkidaşıyla fikir birliğinde olduğunun altını çizdi.

Kişida, görüşmede kurala dayalı, serbest ve açık uluslararası düzenin korunmasında, G7 ülkelerinin "güçlü kararlılık sergilemelerinin" önemini vurguladıklarını bildirdi.

Liderler Zirvesi, Hiroşima'da düzenlenecek

2023 G7 Liderler Zirvesi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde 19-21 Mayıs'ta ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenecek.

ABD, 1945 yılının 6 Ağustos'unda Hiroşima'ya, 9 Ağustos'unda Nagazaki'ye attığı atom bombalarıyla 200 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Ailesinin memleketi kabul edilen Hiroşima eyaletinden Japon Meclisine seçilen Kişida'nın, zirve için bu kenti tercih etmesi dikkati çekmişti.

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