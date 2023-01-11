İtalya ve Japonya savunma işbirliği için ikili güvenlik müzakereleri başlatacak

TSK'ya ışık hızında atış yapan iki müthiş silah: Sınırsız mühimmatı bulunuyor

Dünyada sadece 'süper güç' olarak tabir edilen ülkelerde bulunan lazer teknolojisi çok yakında TSK'nın da envanterine giriyor. Mühimmat maliyetlerini büyük oranda azaltacak enerji silahları, hedeflere yönelik sınırsız atış yapabilecekken, sahip olduğu operasyonel potansiyeliyle savaşların da boyutunu değiştirecek. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine geleceğin silahı olarak da adlandırılan Alka YESS ile Nazar LETS'i aldı.