Dünya Japon destroyeri denizde mahsur kaldı
ASYA

Japon destroyeri denizde mahsur kaldı

Japonya'da Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait Inazuma isimli destroyer, Yamaguçi açıklarında yaşanan bir pervane hasarı nedeniyle denizde mahsur kaldı. Olayda herhangi bir yaralanma gerçekleşmezken, destroyer olay yeri yakınlarında demir attı.

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Haber Merkezi AA
Japon destroyeri denizde mahsur kaldı
Mahsur kalan Japon destroyeri

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, pervanesi hasar alan destroyerin, deniz yatağındaki bir kayaya çarpmış olabileceği tahmin ediliyor.

190 mürettebatlı ve 4 bin 550 ton ağırlığındaki MSDF destroyeri, olay sonrası denize yakıt sızdırdı.

Olayda yara alan olmazken destroyer olay yeri yakınlarına demir attı.

Destroyer Kaptanı Aizawa Kazumi, olası bir mesleki ihmal durumuna yönelik soruşturma sürecinde Japonya Sahil Güvenliği ile işbirliği yapılacağını belirtti.

22 yıldır hizmet veren, 151 metre uzunluğunda ve 17,4 metre genişliğindeki destroyerin, güneybatıdaki Hiroşima tersanesinde rutin bakım sonrası test sürüşünde olduğu bildirildi.

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