Japon destroyeri denizde mahsur kaldı Japonya'da Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait Inazuma isimli destroyer, Yamaguçi açıklarında yaşanan bir pervane hasarı nedeniyle denizde mahsur kaldı. Olayda herhangi bir yaralanma gerçekleşmezken, destroyer olay yeri yakınlarında demir attı.

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