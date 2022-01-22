Dünya Japonyada 6,6 büyüklüğünde deprem 9 kişi yaralandı
ASYA

Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem: 9 kişi yaralandı

Japonya'nın güneybatı bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 9 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Japonyada 6,6 büyüklüğünde deprem: 9 kişi yaralandı
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneydeki Kyuşu bölgesi açıklarında Hyuga-nada Denizi'nde yerel saatle 01.08'de ve 45 kilometre derinlikte 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Oita, Miyazaki, Koçi ve Kumamoto eyaletlerinde yoğun olarak hissedilen depremde Oita'da 5, Miyazaki'de ise 4 kişi yaralandı.

Büyüklüğü önce 6,4 olarak duyurulan ve daha sonra 6,6'ya güncellenen depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı. Bazı şehirlerde elektrik ve su kesintileri oldu.

Bölge genelinde Kyushu Electric Power (Kyuden) firmasının işlettiği nükleer santrallerde anormallik saptanmadığı bildirildi.

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