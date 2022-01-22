Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem: 9 kişi yaralandı

Dünya

Vefalı kedinin kabir nöbeti

Sırbistan’ın Sancak bölgesi eski müftüsü Muammer Zukorliç’in 6 Kasım 2021’de vefatı tüm Müslümanları sarstı ancak anlaşılan o ki, bu ayrılığa en çok kedisi üzüldü. 52 yaşında vefat eden Zukorliç’in kedisi, kar’a, fırtınaya rağmen sahibinin mezarı başından bir an ayrılmıyor.