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Dünya Japonyada aşırı sıcaklar can alıyor Ölenlerin sayısı 79a çıktı
ASYA

​Japonya'da aşırı sıcaklar can alıyor: Ölenlerin sayısı 79'a çıktı

Japonya'da aşırı sıcaklar can alıyor: Ölenlerin sayısı 79'a çıktı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ağustos ayının başından beri kentte yüksek sıcaklıktan kaynaklı belirti gösteren 2 bin 576 kişi ambulansla hastanelere taşınırken, tedavi altındaki 79 kişi ise hayatını kaybetti. Sıcaklardan ötürü hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun 65 yaş üzerinde olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.

Buna göre, ağustos başından beri başkent metropolünde 70'i 65 yaş üzeri olmak üzere toplam 79 kişi sıcak çarpmasından hayatını kaybetti.

EVLERİNDE HAVALANDIRMA SİSTEMİ YOK

Ölen 65 kişinin evinde havalandırma sistemi kullanılmazken, ölümlerin 32'si akşam 17.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında meydana geldi.

Tokyo İtfaiye İdaresi verilerine göre, ay başından beri yüksek sıcaklıktan kaynaklı belirti gösteren 2 bin 576 kişi ambulansla hastanelere taşındı.

Hava sıcaklığı Japonya'nın başkentinde temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.

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