|
Dünya

Japonya'da 'et yiyen' STSS bakterisi: Vaka sayısı en yüksek seviyesinde

Japonya'da, "et yiyen" bakterinin yol açtığı, "potansiyel ölümcül" kabul edilen streptokokal toksik şok sendromu (STSS) vaka sayısının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

07:11 - 17/06/2024 Pazartesi
AA
Ölümcül et yiyen enfeksiyon Japonya'da rekor düzeylerde yayılıyor, sağlık görevlilerini şaşırtıyor.
Ölümcül et yiyen enfeksiyon Japonya'da rekor düzeylerde yayılıyor, sağlık görevlilerini şaşırtıyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NIID) yapılan açıklamada, ülkede bu yıl Haziran ayının başı itibarıyla STSS vaka sayısının 977'ye ulaştığı ifade edildi. 2023 yılının aynı döneminde 941 vaka görüldüğü, böylece kayıtların tutulmaya başlandığı 1999'dan bu yana vaka sayısının "rekor seviyeye" çıktığı belirtildi.


Hastalığın "streptokok pyogenes" bakterisinden kaynakladığı ve sıklıkla boğaz ağrısıyla ilişkilendirildiği, takip eden dönemde uzuv nekrozuna ve çoklu organ yetmezliğine yol açabildiği bildirildi.


Bakterinin daha öldürücü ve bulaşıcı türleri kaynaklı enfeksiyon vakalarının özellikle başkent Tokyo merkezli Kanto bölgesinde giderek daha fazla rapor edildiği bilgisi verildi.

Kovid-19 tedbirlerinin hafifletildiği 2023 bahar döneminden bu yana vaka sayısında gözlenen artıştan endişe edildiği belirtildi.


"Sayıklamanın eşlik ettiği yüksek ateş ve yaraların hızla şişmesi tehlikeli işaretler"


Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Takemi Keizo, gazetecilere NIID'in açıklamasına ilişkin verdiği demeçte, temel enfeksiyon önlemlerinin uygulanmasının önemine işaret ederek, "Enfeksiyon eğilimlerini izlemeye devam etmenin gerekli olduğuna inanıyoruz" dedi.


Tokyo Kadınlar Tıp Üniversitesinden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Kikuçi Ken de özellikle ayak yaralarının streptokokal bakteriyel enfeksiyona karşı hassas olduğunu ifade etti.


Kabarcık ve ayak mantarı gibi küçük yaraları bakterinin "olası giriş noktası" olarak nitelendiren Kikuçi, yaşlı hastalarda enfeksiyon kapmadan ölüme kadar geçen sürenin 48 saat olabileceğine dikkati çekti.


Sayıklamanın eşlik ettiği yüksek ateş ve yaraların hızla şişmesinin tehlikeli işaretler olduğunu belirten Kikuçi, böyle bir durumda ivedilikle tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguladı.

Kikuçi, "Hasta sabah ayağında şişlik fark ettiği anda öğlene doğru dizine kadar genişleyebilir ve 48 saat içinde ölebilir" ifadesini kullandı.


Mie Ulusal Hastanesi Başkanı Taniguçi Kiyosu, mayıs ayında yaptığı açıklamada, söz konusu bakterinin vücuda girmesinin "dramatik sonuçlara yol açabileceğini" belirterek, yaraların dezenfekte edilmesi ve el yıkama önlemlerinin artırılması çağrısı yapmıştı.


Çoğunlukla 30 yaş civarındaki kişilerde görülen "et yiyen" bakterinin yol açtığı STSS, "potansiyel ölümcül" olarak nitelendiriliyor.


#bakteri
#Japonya
#Et Yiyen Bakteri
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gram ve çeyrek altında güncel fiyatlar ne kadar? 17 Haziran canlı altın fiyatları