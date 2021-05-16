Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Japonyadaki Budist rahipten İsrailin saldırdığı Filistine destek Tanrı bile bunları bağışlamaz
ASYA

Japonya'daki Budist rahipten İsrail'in saldırdığı Filistin'e destek: Tanrı bile bunları bağışlamaz

Japonya'da Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı Rahibi Satou, İsrail yönetiminin, Filistinlileri öldürerek ve topraklarını alarak bir sonuca ulaşamayacağını belirterek "(İsrailliler) Geçmişte orada yaşamış olsalar bile şu anda Filistinlileri öldürme hakları yok" dedi. Satou, "Öldürerek, topraklarını alarak sonuca ulaşmaya çalışmak çözüm değil. Buna izin verilemez. Böyle olduğunda Tanrı bile bunları bağışlamaz" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Japonyadaki Budist rahipten İsrailin saldırdığı Filistine destek: Tanrı bile bunları bağışlamaz
Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı Rahibi Satou açıklama yaptı.

Başkent Tokyo'da dün düzenlenen "Filistin Dayanışması ve Kudüs" gösterisi, Japonya'daki sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Mısır, Pakistan, Filistin, Japonya ve Türk bayraklarının taşındığı gösteriye, ülkedeki Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı Rahipleri ile Hristiyan Barış Ağı temsilcileri de destek verdi.

"Houi" isimli dini kıyafetleriyle gösteriye katılan Budist rahipler, ilerleyen yaşlarına rağmen ve kilometrelerce süren yürüyüş boyunca "ölümlerin durdurulması" yönünde sloganlar attı.

Filistin'deki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınırken, Budist rahipler de namaz esnasında Müslüman grubun yanında yer aldı.

Budist rahipler, iki ellerini birleştirdikleri "inzou" ismi verilen dini simgeleriyle şehitler için dualar etti.

ABD'li Müslüman kuruluşlardan İsrail'in Filistinlilere şiddetini kınamayan Biden'ın bayram programına boykot
DÜNYA
ABD'li Müslüman kuruluşlardan İsrail'in Filistinlilere şiddetini kınamayan Biden'ın bayram programına boykot

"Öldürerek sonuca ulaşmaya çalışmak çözüm değil"

Gösteriye katılan rahip Satou yaptığı açıklamada, ölümlerin bir an önce durdurulması çağrısı yaptı.

Satou, uzun süredir İsrail ile Filistin arasında savaş durumunun olduğunu ve bunun artık sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

İki halkın anlaşarak o topraklarda yaşaması gerektiğini vurgulayan Satou, "(İsrailliler) Geçmişte orada yaşamış olsalar bile şu anda Filistinlileri öldürme hakları yok." dedi.

  • Satou, "Öldürerek, topraklarını alarak sonuca ulaşmaya çalışmak çözüm değil. Buna izin verilemez. Böyle olduğunda Tanrı bile bunları bağışlamaz." diye konuştu.

Ölümleri "karşılıklı olarak" durdurmak ve anlaşma sağlamak gerektiğini kaydeden Satou, "Toprak sahiplerini yerlerinden çıkartıp insanları öldürmek kesinlikle düşünülecek ve yapılacak bir iş değil. Bizim bunu önlemeye gücümüz yoktur. Elimizden gelen dua etmektir." ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırganlığı Arap rejimlerinin suskunluğu
HAYAT
İsrail’in saldırganlığı Arap rejimlerinin suskunluğu

Daha kaç masum ölecek
DÜNYA
Daha kaç masum ölecek

Bizi kurtarın çığlıkları
GÜNDEM
Bizi kurtarın çığlıkları

İslam İşbirliği Teşkilatı önce samimi olsun
GÜNDEM
İslam İşbirliği Teşkilatı önce samimi olsun
Abone Ol Google News
Tanrı bile bunları bağışlamaz

Tanrı bile bunları bağışlamaz

​Japonya'daki Budist rahipten İsrail'in saldırdığı Filistin'e destek.
Boykot kararı

Boykot kararı

"Başkan ile bayram kutlamamız mümkün değil"
Şampiyon Beşiktaş

Şampiyon Beşiktaş

​Beşiktaş, 2020/2021 sezonunu şampiyon tamamladı.
Ele geçirilen silahlar sahte ‘dostlar’dan

Ele geçirilen silahlar sahte ‘dostlar’dan

​Silah ve mühimmatlar hem Rus hem Amerikan.
Daha kaç<br>masum ölecek

Daha kaç
masum ölecek

​İsrail aynı evdeki 8 çocuğu şehit etti.
Washington rotasını değiştirsin

Washington rotasını değiştirsin

​Sanders'tan Biden'ın ikiyüzlü Filistin politikasına sert eleştiri.
Fedakarlıklar<br>boşa gitmesin

Fedakarlıklar
boşa gitmesin

​Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme adımları atılacak.
Azınlıklar<br>'dostluk köprüsü'

Azınlıklar
'dostluk köprüsü'

​Sadık Ahmet'in temsil ettiği ruh hala dimdik ayakta.
İmzaya gelecekler

İmzaya gelecekler

Trabzonspor Başkanı ​Ahmet Ağaoğlu, 2 transferi açıkladı.

Veda etti

Veda etti

​​​Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu.
Süper Lig'in kralları

Süper Lig'in kralları

​Sezonun golcüsü ve asistçisi belirlendi.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.