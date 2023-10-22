Japonya'dan Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözüm" vurgusu

Japon hükümetinin hafta içinde açıkladığı, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolar değerinde acil insani yardım hedeflediklerini anımsatan Kamikawa, "Bu yardımın ilk adımı. Sahadaki ihtiyaçlara dayalı olarak yardımı değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Mısır'da düzenlenen ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde konuştu.
Japon hükümetinin hafta içinde açıkladığı, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolar değerinde acil insani yardım hedeflediklerini anımsatan Kamikawa, "Bu yardımın ilk adımı. Sahadaki ihtiyaçlara dayalı olarak yardımı değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.
Ülkesinin, bölgede "iki devletli çözümü" desteklemeyi sürdürdüğünü vurgulayan Kamikawa, "Japonya, onlarca yıldır barış sürecinin temeli olarak hizmet eden, Filistin'in 'güven inşasını ve ekonomik açıdan kendine yeterli olmasını' desteklemekte. Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir" dedi.
Kahire ziyareti kapsamında Japon Bakan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı görüşme fırsatı buldu.