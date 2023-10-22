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Dünya

Japonya'dan Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözüm" vurgusu

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, Filistin-İsrail krizinde "iki devletli çözümü" desteklemeyi sürdürdüğünü belirterek, "Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir" dedi.

09:40 . 22/10/2023 Pazar
AA
Japon hükümetinin hafta içinde açıkladığı, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolar değerinde acil insani yardım hedeflediklerini anımsatan Kamikawa, "Bu yardımın ilk adımı. Sahadaki ihtiyaçlara dayalı olarak yardımı değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Japon hükümetinin hafta içinde açıkladığı, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolar değerinde acil insani yardım hedeflediklerini anımsatan Kamikawa, "Bu yardımın ilk adımı. Sahadaki ihtiyaçlara dayalı olarak yardımı değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Mısır'da düzenlenen ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde konuştu.

Krizin iki tarafı Filistin ve İsrail'in yanı sıra bölgedeki kilit unsurlar şeklinde nitelediği
"Arap Devletleri ve İran" ile yakın istişareleri sürdürdüklerini kaydeden Kamikawa, "Özellikle şu anda en yakın zorluk, insani yardımın bozulmasını en aza indirmek. Gazze'de 1 milyondan fazla masum insan son derece zor durumda."
dedi.
Kamikawa,
"Şu anda tanık olduğumuz trajedinin Orta Doğu Barışı için fırsat penceresini kapatmasına müsaade etmemeliyiz. Bu sorunu ancak diyalogla çözebiliriz"
diye konuştu.

Japon hükümetinin hafta içinde açıkladığı, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolar değerinde acil insani yardım hedeflediklerini anımsatan Kamikawa, "Bu yardımın ilk adımı. Sahadaki ihtiyaçlara dayalı olarak yardımı değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Ülkesinin, bölgede "iki devletli çözümü" desteklemeyi sürdürdüğünü vurgulayan Kamikawa, "Japonya, onlarca yıldır barış sürecinin temeli olarak hizmet eden, Filistin'in 'güven inşasını ve ekonomik açıdan kendine yeterli olmasını' desteklemekte. Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir" dedi.

Kahire ziyareti kapsamında Japon Bakan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı görüşme fırsatı buldu.

#Japonya
#Kamikawa Yoko
#Orta Doğu
#Filistin
1 gün önce
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