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Dünya

Japonya'dan gaspçı İsrail'e Batı Şeria tepkisi: Derhal geri çekin

Japonya hükümeti, soykırımcı İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği yerleşim yerlerini genişletme planından endişe duyduğunu bildirerek söz konusu kararın geri çekilmesi çağrısında bulundu.

09:19 - 4/07/2024 Perşembe
AA
Batı Şeria'da İsrail işgali
Batı Şeria'da İsrail işgali
Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, işgal altındaki
Batı Şeria
'da Filistin topraklarını gasbeden Yahudilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması planına tepki gösterildi.

Genişletme planından endişe duyulduğu bildirilen açıklamada, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğine ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini zayıflattığına işaret edildi.


Açıklamada,
"Japonya hükümeti, İsrail hükümetine söz konusu kararı geri çekmesi ve yerleşim faaliyetlerini tamamen dondurması yönünde güçlü bir çağrıda bulunmakta."
denildi.


Şiddet eylemleri kınandı


Bölgede Filistinlilere karşı "aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddet eylemlerinin artmasından" ciddi şekilde endişe duyulduğu ve Japonya'nın bu şiddet eylemlerini kınadığı aktarıldı.


Açıklamada, İsrail'e aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddetini önlemek için uygun tedbirler alması çağrısı yapılarak, "Japonya, Gazze'deki kritik insani durum göz önünde bulundurularak, Batı Şeria da dahil, gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor." ifadesi kullanıldı.


İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.


İsrail Güvenlik Kabinesi, 28 Haziran'da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.





#israil
#Japonya
#Batı Şeria
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