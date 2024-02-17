Japonya'dan ikinci deneme: H3 roketi başarıyla fırlatıldı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Mitsubishi ile ortaklaşa geliştirdiği H3 roketinin ikinci fırlatma denemesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl yapılan ilk denemede kendini imha etme talimatı verilen H3 roketinin geliştirilmiş ateşleme sistemine sahip versiyonunun yerel saatle 09.22'de Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nden havalandığı bildirildi. H3 roketinin, yörüngeye bir yapay uydu ile iki işlevsel mikro uydu taşıdığı aktarıldı.









Maliyeti düşürerek rekabet gücünü artıracak





İlk etapta 2020'de uzaya gönderilmesi hedeflenen, ancak motor tasarımındaki bir değişiklik nedeniyle fırlatılışı geciken H3 roketinin Japonya'nın son amiral gemisi taşıyıcı roketi H2A'nın halefi olarak geliştirildiği biliniyor.









Uzaya yaklaşık 1.3 kat daha fazla yük taşımak üzere tasarlanan ve fırlatma maliyetini yarı yarıya düşürmesi beklenen H3'ün, denizaşırı kuruluşlar için uzaya uydu gönderme de dahil olmak üzere geniş bir ticari talep yelpazesi oluşturacağı öngörülüyor. Uzay taşımacılığında yurt dışı ile rekabet edebilmek amacıyla geliştirilen son teknoloji roket sistemi H3 sıvı yakıt teknolojisinden güç alıyor.









Fırlatma ertelenmişti





H3 roketinin ikinci kez fırlatılması Perşembe günü yapılması planlanmış, kötü hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti. H3 roketinin ilk fırlatma denemesi 7 Mart 2023 saat 10.37'de Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilmiş, fırlatılan roketin ikinci aşama motorunun çalışmadığının anlaşılması üzerine 10.52 sıralarında rokete kendini imha etme talimatı verildiği açıklanmıştı.



