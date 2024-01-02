Japonya 7,6’yla sarsıldı

Japonya’nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremde 50’den fazla ev yıkılırken sadece 2 kişi hayatını kaybetti. Nanao şehrinde 2 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. 6 kişinin de enkaz altında kaldığı bildirildi. Depremler sonrası tsunami alarmı verildi. Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, yerel saatle 16.06’da 10 km derinlikte 5,7 ve 16.10’da sığ derinlikte 7,6 büyüklüğünde depremler oluştu. Bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ilâ 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu. Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.