Japonya 7,6’yla sarsıldı

Japonya’nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremde 50’den fazla ev yıkılırken sadece 2 kişi hayatını kaybetti. Nanao şehrinde 2 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. 6 kişinin de enkaz altında kaldığı bildirildi. Depremler sonrası tsunami alarmı verildi. Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, yerel saatle 16.06’da 10 km derinlikte 5,7 ve 16.10’da sığ derinlikte 7,6 büyüklüğünde depremler oluştu. Bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ilâ 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu. Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.
1,5 saatte 9 deprem
İlk depremin yaşandığı 16.06-17.29 arası 5 ila 7,6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi. 16.06’da 5,7, 16.10’da 7,6, 16.18’de 6,1, 16.39’da 5,2, 16.42’de 5,2, 16.48’de 5, 16.56’da 5,7, 17.07’de 5,2 ve 17.29’da da 5’lik depremler oldu. Devlet televizyonunda kıyılar için “Büyük Tsunami, Derhal Kaçın” uyarıları yapıldı.
Nükleer tesiste sorun yok
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede hasar tespit faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, halka tahliye çağrılarına uyma çağrısı yaptı. Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa ise İşikawa’nın kıyı kenti Şika’da bulunan hizmet dışı nükleer güç santralinde anormallik saptanmadığını açıkladı. Bölge geneli hizmet veren East Japan Railway firmasına ait Tohoku, Joetsu ve Hokuriku hızlı tren hatlarında çok sayıda sefer askıya alınırken, resmi Kyodo ajansı, Japonya hükümetinin, başkent Tokyo’daki başbakanlık binasında acil durum müdahale bürosu kurduğu duyuruldu.