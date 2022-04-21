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Dünya Japonyadan Rusyaya yönelik bir hamle daha "En çok kayırılan ülke" statüsünü kaldırdı
ASYA

Japonya'dan Rusya'ya yönelik bir hamle daha: "En çok kayırılan ülke" statüsünü kaldırdı

Japonya parlamentosu, Rusya'nın "en çok kayırılan ülke" statüsünün kaldırılmasını onayladı. Böylelikle Rusya, "düşük gümrük vergileri ile az sayıda ticari engelleri" kapsayan söz konusu statüden mahrum bırakılacak.

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Haber Merkezi AA
Japonyadan Rusyaya yönelik bir hamle daha: En çok kayırılan ülke statüsünü kaldırdı
Foto/arşiv

Parlamento, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'nın "en çok kayırılan ülke" statüsünden çıkarılması tasarısını kabul etti.

Böylelikle Rusya, "düşük gümrük vergileri ile az sayıda ticari engelleri" kapsayan söz konusu statüden mahrum bırakılacak.

Tasarı sonrası Japon hükümeti, Mart 2023 sonuna kadar Rusya'dan ithalatın daha yüksek vergilere tabi tutulmasını kapsayan yönetmelikler uygulayacak.

Maliye Bakanlığı, söz konusu uygulamanın, Japon ithalatçılara 4 milyar yen ek vergi yükü getirmesinin beklendiğini duyurdu.

En çok kayırılan ülke ilkesi

Söz konusu ilke, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üye ülkelerin ticari partnerleri arasında ayrım yapmamasını zorunlu kılıyor. Bir başka deyişle, bir üye ülke, herhangi bir ülkeye tanıdığı elverişli bir rejimi koşulsuz olarak tüm üye ülkelere uygulamak zorunda bulunuyor.

Bu ilkenin çeşitli istisnaları bulunurken, bunlar, gümrük birlikleri, serbest ticaret anlaşmaları gibi bölgesel ticaret anlaşmaları ve genelleştirilmiş tercihler sistemi gibi gelişme yolundaki ülkeler lehine düşük gümrük vergisi alınması veya gümrük vergisinin alınmaması gibi ayrımcı nitelikteki uygulamalar ile anlaşmanın öngördüğü anti-damping ve telafi edici vergiler gibi bazı diğer uygulamaları içeriyor.

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