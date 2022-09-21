Dünya Japonyadan Türkiyeye tahıl koridoru teşekkürü
ASYA

Japonya'dan Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesinde etkin diplomasisi sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Japonyadan Türkiyeye tahıl koridoru teşekkürü
​Japonya Başbakanı Kişida Fumio

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida'yı kabul etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Kişida, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü saldırıları "uluslararası düzenin temelini sarsan şiddet eylemleri" olarak niteledi.

'TÜRKİYE'NİN AKTİF ROLÜNÜ TAKDİR EDİYORUZ'

  • Kişida, saldırı altındaki Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesinde Türkiye'nin aktif rolü ve "dirençli diplomatik çabalarını" övgüyle karşıladıklarını aktardı.

ABD'den Türkiye'ye 'tahıl koridoru' övgüsü
DÜNYA
ABD'den Türkiye'ye 'tahıl koridoru' övgüsü

İki lider görüşmede, ekonomik ortaklık anlaşmasının ivedilikle sonuçlandırılmasına yönelik iki ülke arasında müzakerelerin hızlandırılması konusunda anlaştı.

Temmuz sonunda BM ve Türkiye, Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatına yönelik Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk üstlenmişti.

Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı
EKONOMİ
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: Gıda fiyatlarındaki düşüş devam edecek
OYNAT 02:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması: Gıda fiyatlarındaki düşüş devam edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek.' ifadelerini kullandı.


Gölde balık tutarken karşısına çıktı

Gölde balık tutarken karşısına çıktı

İki ağızlı iki başlı ve dört gözlü: Sosyal medya bu canlıyı konuşuyor.
Dalış sırasında fark ettiler

Dalış sırasında fark ettiler

Türkiye'de sadece tek bölgede var.
Askeri seferberlik ilan etti

Putin: Toprak bütünlüğümüzü koruyacağız, bu bir blöf değil.

​BM koridorlarında dikkat çeken diyalog

​BM'de Ukrayna çağrısı: İki tarafa da onurlu çıkış bulmalıyız.

​Gizli geçitteki kapıyı açınca fark ettiler.

Havalar hızla soğuyor: Yükseklerde kar görülebilir.

​Partiler 41 ilde kendi listesi, 40 ilde ise ortak liste ile seçime girecek.

​Osmanlı'ya hakareti eleştirince görevden alındı

​Böyle tüketilirse felakete davetiye çıkartıyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.