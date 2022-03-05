Japonya'dan vatandaşlarına 'Belarus'a seyahatten kaçının' uyarısı

Dünya

Zelenskiy'den NATO'ya tepki: Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddederken şehirlerin bombalanmasına yeşil ışık yaktığını bildirdi. Zelenskiy, "NATO bugün uçuşa yasak bölge oluşturmayı reddederek Ukrayna şehirleri ve köylerinin daha fazla bombalanması için yeşil ışık yaktı. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölüyor" diye konuştu.