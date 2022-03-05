Dünya Japonyadan vatandaşlarına Belarusa seyahatten kaçının uyarısı
ASYA

Japonya'dan vatandaşlarına 'Belarus'a seyahatten kaçının' uyarısı

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın "faaliyetlerinde aldığı rol" gerekçesiyle Belarus'a seyahatten kaçınma" uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Japonyadan vatandaşlarına Belarusa seyahatten kaçının uyarısı
Foto/arşiv

Japon hükümeti, vatandaşlarına, Belarus'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Buna göre uyarı seviyesi, Japon vatandaşlarının bu ülkeye "seyahatten kaçınmalarını" kapsayan "Seviye 2'ye" yükseltildi.

Ukrayna'nın Rusya ve Belarus sınırındaki bölgelere seyahate yönelik ise uyarı seviyesi, "olası askeri çatışmalar" gerekçe gösterilerek "tahliye edilmesini" kapsayan "Seviye 4'e" yükseltildi.

Kyodo ajansı hükümetin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dahil üst düzey Belarus yetkililerinin mal varlığını dondurma ve bu ülkeye daha sert ihracat kontrolleri düzenleme kararı aldığını bildirdi.

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