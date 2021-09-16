Dünya Joe Biden Avustralya Başbakanı Morrisonun adını unuttu
AMERİKA

Joe Biden Avustralya Başbakanı Morrison'un adını unuttu

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın adını unuttu.

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Joe Biden Avustralya Başbakanı Morrisonun adını unuttu
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da videokonferans usulü düzenlenen toplantıda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başkanı Scott Morrison ile açıklamalarda bulundu. Ancak toplantıya Biden'ın isim gafı damga vurdu.

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Biden, Boris Johnson'a teşekkür ettikten sonra Avustralya Başbakanı'na döndü.

Ama Biden o sırada Morrison'ın adını unuttu ve İngilizlerin Avustralya için kullandıkları "down under (aşağıdaki)" ifadesini kullandı.

Ardından durumu düzelten Biden, Morrison'a adıyla hitap ettiği cümleler kurdu.

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İLK GAFI DEĞİL

Demans hastalığı sebebiyle sık sık kameralar karşısında gaflara imza atan Biden, daha önce uçağa çıkarken düşmüş, Savunma Bakanı'nın adını unutmuş, yardımcısı Harris'i "ABD Başkanı" ilan etmiş, Putin'e de "Klutin" demişti.

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