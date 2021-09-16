Joe Biden Avustralya Başbakanı Morrison'un adını unuttu

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da videokonferans usulü düzenlenen toplantıda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başkanı Scott Morrison ile açıklamalarda bulundu. Ancak toplantıya Biden'ın isim gafı damga vurdu.
Biden, Boris Johnson'a teşekkür ettikten sonra Avustralya Başbakanı'na döndü.
Ama Biden o sırada Morrison'ın adını unuttu ve İngilizlerin Avustralya için kullandıkları "down under (aşağıdaki)" ifadesini kullandı.
Ardından durumu düzelten Biden, Morrison'a adıyla hitap ettiği cümleler kurdu.
İLK GAFI DEĞİL
Demans hastalığı sebebiyle sık sık kameralar karşısında gaflara imza atan Biden, daha önce uçağa çıkarken düşmüş, Savunma Bakanı'nın adını unutmuş, yardımcısı Harris'i "ABD Başkanı" ilan etmiş, Putin'e de "Klutin" demişti.