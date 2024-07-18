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Dünya

ABD'yi sarsan iddia: Joe Biden başkanlık yarışından çekilebilir

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan ABD'de ülkeyi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Başkanlık adaylarından biri olan ancak son dönemdeki sağlık tartışmaları nedeniyle büyük endişe uyandıran Joe Biden'ın seçim yarışından çekilebileceği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, ismini açıklamayan bir kaynağın, "Biden'ın doğru olanı yapacağına inanıyorum. O yöne doğru ilerliyor." ifadesine yer verilerek, Biden'ın başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği belirtildi.

23:50 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:10 - 19/07/2024 Cuma
AA
Joe Biden
Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği iddia edildi.

Axios haber sitesi, bazı Demokratların parti içindeki baskıları sonucu Biden'ın kenara çekilme noktasında ikna edildiğini öne süren yorumları derleyen bir rapor hazırladı.

27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden'ın seçim adaylığını sürdürebilmesine ilişkin endişelerin giderek büyüdüğüne işaret edilen raporda, birçok Demokrat'ın, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff'in, Biden'a yaptığı "çekil çağrısı"na katıldığı aktarıldı.

"Seçim kampanyasını bu hafta sonu sonlandırabilir"

İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak, "Biden'ın doğru olanı yapacağına inanıyorum. O yöne doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.

Raporda, Biden'ın başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği iddia edildi.

Bu arada, ABD'de yapılan bir ankette, Demokratların yüzde 79'unun Başkan Biden'ın seçimden çekilmeye karar vermesi halinde yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olarak gösterilmesini desteklediği sonucuna ulaşıldı.

İlk canlı yayın ve Biden'ın sağlık durumu tartışmaları

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.



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