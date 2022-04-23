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Dünya Joe Biden yine boşlukla tokalaştı
AMERİKA

Joe Biden yine boşlukla tokalaştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın yine sahnede kendisinden başka kimse yokken boşlukla tokalaştı. O anlar kameralara yansıdı.

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Haber Merkezi Diğer
Joe Biden yine boşlukla tokalaştı
Joe Biden yine boşlukla tokalaştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçkin yaşına yorulan skandal hareketleri gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversitedeki etkinliğinde 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden, konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini boşluğa uzatmış ve garip tavırları ABD kamuoyu ve dünyanın gündemine gelmişti. Biden bu hareketini tekrarladı.

Yine boşluğa el uzattı

Biden'ın Washington'da gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmasının ardından kürsüden ayrılırken el sıkışıyormuş gibi hareketler yaptığı ancak etrafında kimsenin olmadığı görüldü.

Bir süre şaşkın bakışlar altında el sıkışacak birini arayan Biden'ın daha sonra sahneden inmeye yöneldiği görüldü.

O anlara ilişkin görüntüler yine sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada gündem oldu: Joe Biden boşlukla tokalaştı
DÜNYA
Sosyal medyada gündem oldu: Joe Biden boşlukla tokalaştı
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