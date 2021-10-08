Dünya Joe Bidena destek günden güne eriyor Yüzde 38e düştü
AMERİKA

Joe Biden'a destek günden güne eriyor: Yüzde 38'e düştü

ABD'de Başkan Joe Biden'a destek yüzde 38'e kadar geriledi. Biden'ın oyları özellikle ağustosta alınan Afganistan'dan çekilme kararının ardından düşüşe geçmişti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Joe Bidena destek günden güne eriyor: Yüzde 38e düştü
ABD Başkanı Joe Biden

ABD'de kanlı Kongre baskını ve koronavirüs salgını gölgesinde göreve başlayan Başkan Joe Biden'a olan destek her geçen gün azalıyor.

DESTEK YÜZDE 38'E DÜŞTÜ

Quinnipiac Üniversitesinin 1-4 Ekim'de 1326 yetişkin üzerinde yaptığı ankete katılanların yüzde 38'i Biden'ı desteklediğini belirtirken, yüzde 53'ü ise Biden'ı desteklemediğini kaydetti.

ABD'de medyaya güven yerlerde
DÜNYA
ABD'de medyaya güven yerlerde

Aynı üniversite tarafından geçen ay yapılan ankette, katılımcıların yüzde 42'sinin Biden'ı desteklediği göz önüne alındığında, Biden'a halk desteğinin 4 puan gerilediği göze çarptı.

'YÖNETMEK İÇİN YETERLİ DEĞİL' DİYENLER ÇOĞUNLUKTA

  • Öte yandan ankete katılanların çoğunluğu Biden'ın hükümet yönetmek için yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdi.

ABD'de yarım milyon evsiz kış mevsimini sokaklarda karşılayacak
DÜNYA
ABD'de yarım milyon evsiz kış mevsimini sokaklarda karşılayacak

Biden'ın yüzde 50'nin üzerinde olan halk desteği oranları özellikle ağustosta alınan Afganistan'dan çekilme kararının ardından düşüşe geçmişti. Biden'ın oranlarının düşüşünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve göçmenlik politikalarının da etkili olduğu belirtiliyor.

Düzcede duygulandıran görüntü

Düzce'de duygulandıran görüntü

Ölen sahibinin mezarının başından ayrılmadı.
Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Hatay'da şaşkına çeviren görüntü.
Mete Gazozun acı günü

Anneannesi kazada hayatını kaybetti.

​Dışarı çıkamayan toplu taşımaya binemeyenler var.

​Arakanlı Müslümanların soykırıma uğramasında tetikçilik yaptı.

Türkiye'nin merakla beklediği haber geldi.

​Milli geliri yüzde 7 artıracak.

'Hazırlanın intikam başlıyor'

'Hazırlanın intikam başlıyor'

​Fransa'da camiye tehdit mektubu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

​TÜGVA'lı gençler, geceyi Büyükada'daki vakıf binasının önünde geçirdi.
Afganistan açlıkla boğuşuyor

Afganistan açlıkla boğuşuyor

​Kendi ülkelerinde mülteci oldular.

​Aşırı hava olayları üretimi olumsuz etkiliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini bu fotoğraf ile andı.
Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Yarından itibaren 6 derece birden artacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.