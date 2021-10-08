Joe Biden'a destek günden güne eriyor: Yüzde 38'e düştü

Kendisini takip eden adamın saldırısından son anda kurtuldu: O anlar kamerada

ABD'nin New York kentinde bir kadın, kendisini takip eden adamın saldırısından son anda dairesine girerek kurtuldu. Apartmandaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından dün yayınlanan görüntülerde, dairesine koşarak gelen kadının ardından hızlıca kapıyı açmak için uğraştığı ve kendisini takip eden adamdan saniyeler önce dairesine girdiği görüldü. Kadının arkasından koşarak gelen zanlı ise, önce daireye girmeye çalışırken ardından içeri giremeyeceğini anlayınca olay yerini terk etti.