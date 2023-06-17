Joe Biden'dan anlam verilemeyen sözler: 'Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum'

NATO'ya girmek adına Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen teröre kucak açmaktan geri durmayan İsveç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in PKK dahil tüm terör örgütlerini kınadığını söyledi. Türkiye ile hedeflerinin aynı olduğunu, terörle mücadele etmek olduğunu ifade eden Billström, İsveç'in Türkiye'ye gerçek terör suçlularını iade etmediğine yönelik eleştirilere ilişkin sorulan soruya ise ülkesinin AB'nin suçluları iade mevzuatı çerçevesinde iadeler gerçekleştirdiğini ve iade kararlarını yargının bağımsız şekilde aldığını savunarak kaçamak cevap verdi.