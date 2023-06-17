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Dünya

Joe Biden'dan anlam verilemeyen sözler: 'Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum'

Gafları ve ilginç davranışlarıyla sürekli gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde yaptığı konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum." diyerek tamamladı. Biden'ın espri mi yoksa gaf mı yaptığı anlaşılamazken, Beyaz Saray'dan konuya ilişin henüz bir açıklama yapılmadı.

00:02 . 17/06/2023 السبت
AA
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden bir konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun." diyerek bitirdi.

Biden, Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde konuştu.





Ülkesindeki silahlanma sorunu ve bu kapsamda attıkları adımlarla ilgili konuşan Biden, konuşmasını "Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum." diyerek tamamladı.

Zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen 80 yaşındaki Biden'ın espri mi yoksa gaf mı yaptığı anlaşılamadı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişin henüz bir açıklama yapılmadı.




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NATO'ya girmek adına Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen teröre kucak açmaktan geri durmayan İsveç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'in PKK dahil tüm terör örgütlerini kınadığını söyledi. Türkiye ile hedeflerinin aynı olduğunu, terörle mücadele etmek olduğunu ifade eden Billström, İsveç'in Türkiye'ye gerçek terör suçlularını iade etmediğine yönelik eleştirilere ilişkin sorulan soruya ise ülkesinin AB'nin suçluları iade mevzuatı çerçevesinde iadeler gerçekleştirdiğini ve iade kararlarını yargının bağımsız şekilde aldığını savunarak kaçamak cevap verdi.

#ABD
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