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Joe Biden'dan şaşırtan açıklama: 27 binden fazla masum Filistinli sivil öldürüldü

İsrail'in Gazze'deki katliamlarının en büyük destekçisi ABD Başkanı Joe Biden'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Biden Gazze'deki saldırılarda birçok Filistinli sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı ve kabul edilebilir bir plan ortaya koymadan önce hareket etmesi gerektiğini söyledi.

09:22 - 13/02/2024 mardi
Güncelleme: 09:23 - 13/02/2024 mardi
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Joe Biden
Joe Biden
ABD Başkanı
Joe Biden
, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de ve Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydeden Biden, Kral ile aralarında yakın ve samimi bir ilişki olduğunu ve iki ülke arasında da ortak çıkarlara dayalı güçlü bir ilişki olduğunu anlattı.


"Çatışmada 27 binden fazla Filistinli sivil öldürüldü"


İsrail'in Gazze'deki saldırılarına işaret eden Biden, "Son 4 aydır devam eden savaşta Filistin halkı hayal bile edilemeyecek acılar ve kayıplar yaşadı. Bu çatışmada çok fazla, 27 binden fazla, masum Filistinli sivil öldürüldü ki bunların içinde binlerce çocuk da var." şeklinde konuştu.


"Yürek burkan bir durum"


Yüz binlerce Filistinlinin gıda, su ve diğer temel ihtiyaçlarına erişimlerinin olmadığını kaydeden Biden, "Pek çok aile, sadece tek bir değil çok sayıda yakınını kaybetti ve onlar için yas bile tutamıyor, onları gömemiyor çünkü bunu yapmak güvenli değil. Bu yürek burkan bir durum. Gazze'deki her bir masum hayatın kaybı bir trajedidir." dedi.


Öte yandan ABD Başkanı, bölgedeki müttefik ülkelerle İsrail ile Hamas arasında en az 6 hafta sürebilecek bir insani ara üzerinde çalıştıklarını ve bu arada hem rehine değişimi hem de Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.


Refah uyarısı


Biden, İsrail'in iyi yapılandırılmış bir plan olmaksızın Refah'a girmemesi gerektiği yönündeki sözlerini tekrarlayarak, 1 milyondan fazla insanın sığındığı Refah'taki sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.


Biden, "Gazze'de pek çok insan yerlerinden edildi hem de birkaç kez, kuzeyden güneye indiler ve şimdi orada sıkıştılar, bu insanların korunması gerekir. Filistinlilerin, Gazze'de yerlerinden edilmesine karşıyız." şeklinde konuştu.


Kral Abdullah'tan acil ateşkes çağrısı


Ürdün Kralı 2. Abdullah da Gazze'deki durumun artık sürdürülemez bir insani krize dönüştüğünü kaydetti.


"Refah'ta bir İsrail saldırısını kaldıramayız, bunun bir başka insani yıkım yaratacağı kesindir." diyen Kral Abdullah, "Derhal kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var, bu savaş son bulmalı." ifadelerini kullandı.


Gazze'ye acil şekilde insani yardım ulaştırılması gerektiğinin de altını çizen Kral Abdullah, bu konuda ve rehine takası anlaşması konusunda ABD ve bölge ülkeleriyle çalıştıklarını belirtti.




#Joe Biden
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il y a 2 heures
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