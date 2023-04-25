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Dünya

Johannesburg'un ilk Müslüman belediye başkanı istifa etti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük metropolü Johannesburg'un ilk Müslüman belediye başkanı Thapelo Amad görevinden istifa etti.

07:38 . 25/04/2023 Salı
AA
Thapelo Amad

Thapelo Amad

Afrika'nın en önde gelen finans ve ticaret merkezlerinden Johannesburg'un bağlı olduğu Gauteng eyaleti Başbakanı Panyaza Lesufi, bu şehrin ilk Müslüman belediye başkanı Amad'ın istifasını basın açıklamasıyla duyurdu.


Müslüman azınlık partisi Al Jama'ah'ın adayı Amad, bir önceki belediye başkanı Mpho Phalatse'nin gensoruyla görevden alınmasının ardından, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), üçüncü büyük parti Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ve diğer bazı partileri içeren bir koalisyonun desteğiyle 27 Ocak'ta bu göreve getirilmişti.


Bununla birlikte ana muhalefet partisi Demokratik İttifak'ın (DA) ve küçük muhalafet partisi Action SA'in yarın belediye meclisine sunacağı gensoru önergesi öncesi istifası açıklanan Amad'ın görev süresi 3 aydan kısa sürmüş oldu.


- Belediye başkanlığı görevi son 21 ay içinde 6'ncı kez el değiştiriyor

Johannesburg, 6 milyonluk nüfusuyla ülkenin en büyük şehri ve ekonomik kalbi olma özelliği taşıyor. Öte yandan, son 21 ay içerisinde Johannesburg Büyükşehir Belediye Başkanlığı 6'ncı kez el değiştiriyor.


Geoff Makhubo'nun 2021'in Temmuz ayında Kovid-19'dan vefatının ardından göreve gelen Jolidee Matongo'nin de aynı yıl trafik kazasında hayatını kaybetmişti.


Bunun üzerine göreve getirilen Mpho Moerane'nin belediye başkanlığı ise 2021'in Kasım ayında düzenlenen yerel seçimlerinden ötürü yalnızca 28 gün sürmüştü.


Bu seçimde hiçbir partinin tek başına çoğunluğu sağlayamaması üzerine kurulan koalisyonun desteğiyle, Johannesburg ilk siyahi kadın belediye başkanı seçilen DA'lı Mpho Phalatse ise 30 Eylül 2022'de gensoruyla görevden alınmıştı.


Belediye meclisi tarafından Phalatse'nin yeni belediye başkanı seçilen ANC'li Dada Morero ise Johannesburg Yüksek Mahkemesi'nin Phalatse'ye görevine iade etmesinden dolayı, bu görevde ancak 25 gün durabilmişti.


Phalatse'nin tam 3 ay süren ikinci dönemi 26 Ocak'ta bir başka gensoru önergesiyle görevden alınmasıyla son bulunca, ANC ve EFF'in de desteğiyle Thapelo Amad, 27 Ocak'ta göreve getirilmişti.


Güney Afrika'nın kalbi olarak anılan ünlü siyahi semti Soweto'da doğup büyümüş bir cami imamı olarak siyasete atılan Amad, göreve gelmeden önce büyükşehir belediye meclis üyeliğinin yanında Al Jama'ah'ın Johannesburg il başkanlığı görevini yürütüyordu.






#Johannesburg Büyükşehir Belediye Başkanı
#Johannesburg
#Thapelo Amad
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