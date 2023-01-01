|
Dünya

Johnson'dan Zelenskiy'e sürpriz ziyaret: Savaşın 2023'te bitirebilmesi için destek vereceğiz

Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş tüm hızıyla devam ederken eski İngiltere Başbakanı Johnson Zelenskiy'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Johnson, Ukrayna'ya, Rusya'yla devam eden savaşını 2023'te bitirebilmesi için destek vereceklerini belirtti.

7:51 . 23/01/2023 Pazartesi
AA
Boris Johnson - Zelenskiy

Boris Johnson - Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kiev'de görüşen Johnson, Taras Şevçenko Kiev Ulusal Üniversitesi öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya gelerek öğrencilerin sorularını yanıtladı.


Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, 2023'te söz konusu savaşta kazanmalarının mümkün olduğunu, bunun için uluslararası yardımların önemli olduğunu vurguladı.


Ukrayna ordusu personelinin ikmali ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, askerlerin korunmasının kendisi için öncelikli olduğuna işaret etti.


"Savaşın bitmesi dünya için çok önemli"

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili soruları yanıtlayan Johnson, savaşın kısa bir süre içinde bitmesi gerektiğini belirtti.

Savaşın bitmesinin, Ukrayna, Rusya ve tüm dünya için önemli olduğuna dikkati çeken Johnson, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, dostlarınız, 2023'te bu savaşı bir an önce bitirmenize yardımcı olacağız. Çünkü bu dünya için en iyisi olacak. İnsanlar ölmesin. Ukrayna için ve açıkçası Rus halkı için de daha iyi olacak. Bunu şimdiden bitirelim."


Johnson, savaşta Ukrayna'nın zafer elde edebilmesi için Ukrayna tarafına gerekli tüm silahların derhal sağlanması gerektiğini savunarak, "Bu, tankların sağlanması gerektiği anlamına geliyor." dedi.

Ukrayna'ya ayrıca uçak ve diğer modern ağır silah yardımı yapılması gerektiğini dile getiren Johnson, "Ukrayna halkı için uçak tedarik etmek istiyoruz ve ülkenizi savunmanızı sağlayacak daha gelişmiş teçhizata, her türden silaha ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı savaş sırasında elindeki tüm imkanları kullandığını ifade eden Johnson, Ukrayna'ya silah verilmesinin savaşta tırmanışa yol açmayacağını belirtti.


Boris Johnson, "Ukrayna mümkün olan her türlü yardımı hak ediyor." dedi.




#Rusya
#savaş
#Ukrayna
2 saat önce
default-profile-img
Johnson'dan Zelenskiy'e sürpriz ziyaret: Savaşın 2023'te bitirebilmesi için destek vereceğiz
Geceyi bekleyip teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar attılar
Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak 2023 Pazartesi maç programı
ÖZET | Arsenal-Manchester United: 3-2
Juventus - Atalanta maçı 3-3'lük eşitlikle sona erdi iki takım birer puana razı oldu
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.