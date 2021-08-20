Dünya Talibanın ilerleyişi konusunda ABDyi bir ay önce uyarmış Tahliyeleri hızlandırın
ASYA

Taliban’ın ilerleyişi konusunda ABD'yi bir ay önce uyarmış: Tahliyeleri hızlandırın!

Ülkede yönetimin Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından Afganistan'dan tahliyeler sürerken dikkat çeken bir detay gündeme geldi. ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinde görevli diplomatların, bir ay önce Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ı ABD’nin ülkeden çekilmesinin hemen ardından Kabil’in Taliban’ın eline geçebileceği konusunda uyararak tahliyelerin hızlandırılmasını istedikleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Kabil Büyükelçiliği Taliban’ın ilerleyişi konusunda ABDyi bir ay önce uyarmış!
Foto/arşiv

Wall Street Journal’ın bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı habere göre, diplomatların yönetimin kararlarına karşı yapıcı eleştirilerini yöneltmek üzere kullandıkları kriptolu bir kanaldan gönderilen notada, Taliban’ın hızlı ilerleyişi ve Afgan güvenlik güçlerinin çöküşü karşısında bakanlık uyarıldı ve krizi yöneterek tahliyeleri hızlandırmak için önerilerde bulunuldu.

13 Temmuz tarihli notada ayrıca Taliban’ın eylemlerinin daha sert bir dille tarif edilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu nota, ABD medyasında, yönetimin Taliban karşısında Afgan güvenlik güçlerinin yetersizliğinin farkında olduğunun en açık delili olarak yorumlanıyor.

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