Dünya Kabilde hastaneye bombalı saldırı
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Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

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Haber Merkezi AA
Kabilde hastaneye bombalı saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.

Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.

AA

Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Taliban hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Qari Saeed Khosty, Kabil’in merkezindeki askeri hastanenin yakınında çifte patlama meydana geldiğini doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini belirtti.

Görgü tanıkları, büyük bir patlamanın ardından silah sesi duyulduğunu belirterek, yaklaşık 10 dakika sonra daha büyük 2. bir patlama sesi duyulduğunu söyledi. Görgü tanıkları ayrıca, bölgenin üzerinde en az 2 helikopterin uçtuğunu kaydetti. Patlamanın ardından gökyüzünü duman kapladı.

AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ve Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Muttaki başkanlığındaki heyetin Türkiye ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'na ilişkin, 'Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Batılılar gibi üstten bakarak emirler değil tavsiyeler verdik. Kabil Havalimanı işletmesi ve düzenli uçuşların başlaması için güvenlik konusundaki beklentilerimizi bir kez daha anlattık' dedi.

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Komşularıyla, müşterileriyle ve arkadaşlarıyla samimi ilişki geliştirdiğini aktaran Fatma, 'Halk olarak Türklere çok düşkünler. Arkadaşlarım var, dükkanda çalışanlarım var. Hepsiyle diyaloğumuz çok güzel.' dedi.

Fatma, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele alma süreci için ise 'İşlerimiz orta derecede güzel gidiyordu. Hükümet değişikliğinden dolayı dükkanı bir hafta kapattık. Şu an işlerimiz yarı yarıya düştü. Ama ben iyi olacağına eminim.' ifadelerini kullandı.


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