Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesine bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.
Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.
Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.
Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.
15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İlk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
Taliban hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Qari Saeed Khosty, Kabil’in merkezindeki askeri hastanenin yakınında çifte patlama meydana geldiğini doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini belirtti.
Görgü tanıkları, büyük bir patlamanın ardından silah sesi duyulduğunu belirterek, yaklaşık 10 dakika sonra daha büyük 2. bir patlama sesi duyulduğunu söyledi. Görgü tanıkları ayrıca, bölgenin üzerinde en az 2 helikopterin uçtuğunu kaydetti. Patlamanın ardından gökyüzünü duman kapladı.