Kabil'de hastaneye bombalı saldırı

Kabil'de yaşayan Türk kadın girişimci: Afganistan'dan umutluyum geri dönmeyi düşünmüyorum

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşayan Türk kadın girişimci, burayı sevdiğini ve ülkenin geleceğinden umutlu olduğunu belirterek Türkiye'ye dönme planı olmadığını söyledi.



Komşularıyla, müşterileriyle ve arkadaşlarıyla samimi ilişki geliştirdiğini aktaran Fatma, 'Halk olarak Türklere çok düşkünler. Arkadaşlarım var, dükkanda çalışanlarım var. Hepsiyle diyaloğumuz çok güzel.' dedi.



Fatma, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele alma süreci için ise 'İşlerimiz orta derecede güzel gidiyordu. Hükümet değişikliğinden dolayı dükkanı bir hafta kapattık. Şu an işlerimiz yarı yarıya düştü. Ama ben iyi olacağına eminim.' ifadelerini kullandı.





