Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi.

Afganistan Milli Kalkınma Şirketi CEO'su Abdulrahman Ataş Yeni Şafak'a konuştu: Türkiye'deki projeleri örnek alıyoruz

Afganistan Milli Kalkınma Şirketi Başkanı Abdulrahman Ataş, Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi “dost ülke' olarak tanımlayan Ataş, “Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınma projelerini Afganistan'a taşımak istiyoruz. Türkiye gerçekten gönülden Afganistan'ın imarı için çaba gösteriyor. Türkiye'nin anlayışı ve bilgisinden yararlanmak istiyoruz. Türkiye'nin her anlamda destek olabileceğine inanıyoruz. Herkes yatırım yapabilir. Türkler daha çok yapabilirler. Dini ve tarihi olarak bağlarımız var' dedi.