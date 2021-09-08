Dünya Kabilde terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
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Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi. Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.

Haber Merkezi AA
Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi
Kabil’de terk edilen ABD büyükelçiliğinin duvarına Taliban bayrağı çizildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.

TALİBAN BAYRAĞI RESMEDİLDİ

Terk edilen büyükelçiliğin ana giriş kapasının yanındaki duvara ise Taliban bayrağı resmedildi.

SLOGANLAR YAZILDI

Büyükelçiliği çevreleyen diğer duvarlara ise "İşgalin sonlanması, hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır." ve "Vatandaş! Bağımsızlığın mübarek olsun." gibi sloganlar yazıldı.

Giriş kapısı önünde Taliban güçlerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

ABD, Taliban ile yaptığı barış anlaşması nedeniyle 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmıştı.

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