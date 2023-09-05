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Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

Kabine toplantısının tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte kabine gündemindeki konular...

08:22 . 5/09/2023 Salı
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Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de yapılacak kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabinede görüşülen konular ve alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.


Kabine'de gündem ne olacak?


İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor.


Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.


Orta Vadeli Program gündemde


Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.



#Kabine Toplantısı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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