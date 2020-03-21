Koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradı

Kabo Verde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye 9 Mart'ta giden 62 yaşındaki İngiliz vatandaşında 16 Mart'ta öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş görüldüğü belirtildi.

Açıklamada hastaya yapılan testin pozitif çıktığı tedavisi süren hastanın durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Diğer yandan Kabo Verde, tüm uluslararası uçuşları 9 Nisan’a kadar durdurdu.

36 YAŞINDA BİR VATANDAŞTA TESPİT EDİLDİ

Nijer Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Togo, Gana, Fildişi Sahili ve Burkina Faso'dan geçerek ülkeye giriş yapan 36 yaşındaki bir Nijerya vatandaşında koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.

Nijer hükümeti, salgının ülkede yayılmasını önlemek amacıyla başkent Niamey'deki uluslararası bütün toplantıları ertelerken, üniversiteler dahil tüm okullar tatil edildi, uluslararası yolcu seferleri askıya alındı, kara sınırları kapatıldı.

TOPLU NAMAZ VE AYİNLERE ARA VERİLDİ

Müslüman Alimler Birliği cuma namazı dahil camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verileceğini açıklarken, Piskoposlar Heyeti de kiliselerde bir süreliğine toplu ayin yapılmayacağını duyurdu.

Öte yandan Batı Afrika ülkesi Senegal'de ise vaka sayısı 9 kişi artarak 47'ye yükseldi.

Afrika kıtasında toplamda 900'den fazla koronavirüs vakası görülürken bunlardan 23'ü ölümle sonuçlandı.

MADEN İŞÇİSİNDE TESPİT EDİLDİ

Güneybatı Pasifik yer alan Papua Yeni Gine’de (PNG) ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başbakan James Marape, Singapur aktarmalı İspanya’dan PNG’ye dönen 40 yaşlarındaki maden işçisinde ülkenin ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan ikinci testin pozitif çıkmasının ardından bu kişinin tecrit edildiğini bildiren Marape, "Emin olmak için için iki test yaptık. İlk test negatif çıktı ancak kesin değildi. Ama ikinci bir test pozitif çıktı." bilgisini paylaştı.

Kimliğini açıklamadığı ilk vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede bir dizi tedbir alacaklarını vurgulayan Marape, sağlık ekiplerinin ve hastanelerin hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için pazardan itibaren yabancı uyrukluların ülkeye girişlerine bir hafta boyunca izin verilmeyeceğini belirtti.

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FOTOĞRAF 34 Çin'den neredeyse tüm dünyaya yayılan ve 8 binden fazla kişini ölümüne yol açan koronavirüs sonrası iş dünyası da harekete geçti. Alınan tedbirler kapsamında fuarlar, toplantılar ve kongreler iptal edilirken çok sayıda şirket ise çalışanlarını evden çalışma modeline yönlendirdi. Ancak evden çalışma imkanı bulunmayan üretim odaklı otomotiv şirketleri ise virüsün yayılmasını engellemek ve işçilerini korumak için üretimlerini belli bir süreliğine durdurdu. İşte koronavirüs nedeniyle üretimlerini durduran otomotiv şirketleri... Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler aldı. Bu kapsamda Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara veriyor. Ford Otosan, Gölcük'te bulunan fabrikasında üretime 4 Nisan'a kadar ara veriyor. Ford Otosan yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takviminde değişiklik ihtiyacı doğduğunu; bu kapsamda 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu. Almanya'daki vakası sayısındaki hızlı artış nedeniyle otomotiv devi BMW, üretimini 4 hafta süreyle durdurduğunu açıkladı. Firmanın Avrupa'daki üretim tesislerinin yanı sıra Güney Afrika'da bulunan üretim tesislerini de geçici süreyle durduracağını açıkladı. İtalyan otomotiv şirketi Fiat da üretimine ara vereceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada üretim İtalya, Sırbistan ve Polonya'daki fabrikalarda 27 Mart’a kadar ara verilecek. Fransız Renault ve Peugeot da fabrikalarını kapatan şirketler arasında. Renault, Avrupa’daki on iki fabrikasında üretimi belirsiz bir tarihe kadar durdurdu. Renault’nun kararından 18 bin çalışan etkileniyor. Renault’nun Avrupa’da Slovenya ve Romanya’da da fabrikaları bulunuyor. Bursa’daki Renault fabrikası ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Peugeot’nun da üreticisi Fransız PSA da, Avrupa’daki bir düzineden fazla fabrikasında üretimi bir hafta için ara verdi. Alman şirketi Volkswagen de fabrikalarında üretimi iki haftalığına durdurdu. Almanya’daki fabrikaların yanı sıra Seat otomobillerin üretildiği İspanya’daki ve Skoda üretiminin yapıldığı Slovakya’da da üretime ara verildi. Volkswagen’den yapılan açıklamada, “Çalışanlar ve ailelerinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak şu anda en önemli önceliğimiz. Ana amacımız Koronavirüsün yayılmasını mümkün olduğu ölçüde yavaşlatmak” denildi. Bir başka Fransız devi, lastik üreticisi Michelin de İtalya, İspanya ve Fransa’daki fabrikaları en az bir hafta için kapattığını duyurdu. Çek Cumhuriyeti’nde yer alan Hyundai fabrikasında ise 14 gün boyunca üretime ara verildi. Bir diğer otomotiv devi Ford ise, Valencia fabrikasındaki üretimini bir hafta boyunca durduracağını belirtti. Ford’un ABD dışındaki en büyük tesislerinden biri olan Valencia’da 7 binden fazla çalışan bulunuyor. Otomobil fren mekanizması üreticisi Brembo ise İtalya’daki 4 fabrikasındaki üretimini durdurdu. Bir diğer yedek parça tedarikçisi Magnetti Marelli de üretime 3 gün ara verdi. Nissan’ın Barselona’daki fabrikası jant tedarikçisinin elinde yeterli ürün bulunmadığı için üretimine cuma günü ara verdi. Bugünün sonuna kadar Nissan’ın üretimi olmayacak. ​Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı 23 Mart-5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart-10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldıklarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Mercedes-Benz Türk olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, üretim faaliyetlerimize Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 23 Mart - 5 Nisan ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 28 Mart - 10 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 haftalığına ara verme kararı aldık. Volvo'dan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının piyasaları zayıflattığı, üretimde aksaklılara yol açtığı ve çalışanların sağlığıyla ilgili kaygılara neden olduğu kaydedildi. Şirketin tüm çalışanların sağlığı ve güvenliğine öncelik verdiği ifade edilen açıklamada, bu çerçevede Volvo Belçika fabrikasının 5 Nisan'a kadar kapalı kalacağı, İsveç ve ABD'deki fabrikaların 26 Mart-14 Nisan'da üretime ara vereceği belirtildi. Jaguar-Land Rover'dan yapılan açıklamada da, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'deki tesislerde üretime geçici olarak ara verildiği bildirildi. Açıklamada, şirketin bu aşamada üretime 20 Nisan'da başlamayı öngördüğü, Slovakya ve Avusturya'daki üretimin de daha önce alınan karar doğrultusunda durdurulduğu anımsatıldı. Bentley de, koronavirüs salgını nedeniyle bugün itibarıyla İngiltere'de üretimi durdurma kararı alındığını açıkladı. Honda Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, bugün çalışanlarına ve tedarikçilerine, corona virüs salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi. Fabrikadaki üretim, 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu kararın tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, şu an üretimin 6 Nisan 2020'de yeniden başlaması planlanıyor. Ancak bu durum, hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecek. Koronavirüs nedeniyle üretimi durduran otomobil markası 16'ya çıktı Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde üretimini durdurduğunu açıklayan 10 otomobil markasına 6 tane daha eklendi. Söz konusu markalar aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkedeki fabrikalarını farklı zaman dilimlerinde açmak üzere geçici süreliğine kapattığını duyurdu. BiP'te paylaş

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