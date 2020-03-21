Kabo Verde, Papua Yeni Gine ve Nijer'de ilk koronavirüs vakaları görüldü
Koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradı
Çin'den dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını iki ülkeye daha sıçradı. Batı Afrika’daki ada ülkesi Kabo Verde ve Nijer ile Güneybatı Pasifik yer alan Papua Yeni Gine’de ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği bildirildi. Vakaların ardından uluslararası bütün toplantılar ertelenirken, üniversiteler dahil tüm okullar tatil edildi, uluslararası yolcu seferleri askıya alındı, kara sınırları kapatıldı.
Kabo Verde Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye 9 Mart'ta giden 62 yaşındaki İngiliz vatandaşında 16 Mart'ta öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş görüldüğü belirtildi.
Açıklamada hastaya yapılan testin pozitif çıktığı tedavisi süren hastanın durumunun stabil olduğu kaydedildi.
Diğer yandan Kabo Verde, tüm uluslararası uçuşları 9 Nisan’a kadar durdurdu.
36 YAŞINDA BİR VATANDAŞTA TESPİT EDİLDİ
Nijer Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Togo, Gana, Fildişi Sahili ve Burkina Faso'dan geçerek ülkeye giriş yapan 36 yaşındaki bir Nijerya vatandaşında koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.
Nijer hükümeti, salgının ülkede yayılmasını önlemek amacıyla başkent Niamey'deki uluslararası bütün toplantıları ertelerken, üniversiteler dahil tüm okullar tatil edildi, uluslararası yolcu seferleri askıya alındı, kara sınırları kapatıldı.
TOPLU NAMAZ VE AYİNLERE ARA VERİLDİ
Müslüman Alimler Birliği cuma namazı dahil camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verileceğini açıklarken, Piskoposlar Heyeti de kiliselerde bir süreliğine toplu ayin yapılmayacağını duyurdu.
Öte yandan Batı Afrika ülkesi Senegal'de ise vaka sayısı 9 kişi artarak 47'ye yükseldi.
Afrika kıtasında toplamda 900'den fazla koronavirüs vakası görülürken bunlardan 23'ü ölümle sonuçlandı.
MADEN İŞÇİSİNDE TESPİT EDİLDİ
Güneybatı Pasifik yer alan Papua Yeni Gine’de (PNG) ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başbakan James Marape, Singapur aktarmalı İspanya’dan PNG’ye dönen 40 yaşlarındaki maden işçisinde ülkenin ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Yapılan ikinci testin pozitif çıkmasının ardından bu kişinin tecrit edildiğini bildiren Marape, "Emin olmak için için iki test yaptık. İlk test negatif çıktı ancak kesin değildi. Ama ikinci bir test pozitif çıktı." bilgisini paylaştı.
Kimliğini açıklamadığı ilk vakanın ortaya çıkmasıyla ülkede bir dizi tedbir alacaklarını vurgulayan Marape, sağlık ekiplerinin ve hastanelerin hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için pazardan itibaren yabancı uyrukluların ülkeye girişlerine bir hafta boyunca izin verilmeyeceğini belirtti.