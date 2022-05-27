Kadirov'dan Polonya tehdidi: Ukrayna'dan sonra onlarla ilgileniyorum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 3 aylık bir süre geride kaldı. Savaş halen devam ederken, Rusya2nın savaşta destek birliği olarak öne sürdüğü Çeçenistan lideri Kadirov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kadirov, Ukrayna savaşının kendisi için bittiğini savunurken, Polonya'yı tehdit etti.

"6 saniyede neler yapabileceğimizi göstereceğiz"

Sosyal medyadan bir video paylaşan Çeçen lider, "Ukrayna defteri kapandı artık Polonya ile ilgileniyorum, 6 saniyede neler yapabileceğimizi göstereceğiz" ifadesini kullandı.

İşgal sırası Polonya'ya mı geliyor?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna düşerse Avrupa düşer" ifadesini kullanmış ve yapılan bu açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin ardından sıranın Polonya, Belarus ve Moldova'ya gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Rusya, mart ayında Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 20 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef almıştı. Lviv Bölge Valisi, "Batıdaki askeri tesise Rusya tarafından 30 roket atıldı. Hava saldırısında 9 kişi öldü 57 kişi yaralandı" ifadesini kullanmıştı.

REKLAM

Ukrayna'da savaş suçu işledi

Kadirov eylemcileri ve Polonya’yı "Silahlarınızı ve paralı askerlerinizi alıp büyükelçimizden resmi olarak özür dileseniz iyi olur" diye uyarmıştı.

Kadirov'un askerleri Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçlanıyor ve Kadirov'un kendisinin de herhangi bir yargısız infazda yer almadığını reddetmesine rağmen yurt dışı seferlerinde onları takip ettiği biliniyor. Çeçen güçlerinin Mariupol kuşatmasında rolü olduğu biliniyor ve Kiev'in banliyölerinde sivilleri öldüren işgalci güçler arasında olduğu söyleniyor. Kadirov'u Mariupol'da çekildiğini iddia ettiği görüntülerin daha sonra Rusya'da çekildiği ortaya çıkmıştı.

Savaşta 30 bine yakın Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının diğer açıklamasında, 24 Şubat ile 24 Mayıs tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin veriler güncellendi. Buna göre, Ukrayna topraklarında 29 bin 350 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 205 uçak, 170 helikopter, 1302 tank, 3 bin 194 zırhlı araç, 112 füze, 606 roketatar sistemi ve 93 hava savunma sistemi imha edildi.

REKLAM

DÜNYA Putin'den 'yaptırımları kaldırın' çağrısı: Gıda krizinin çözümüne katkı sağlayabiliriz