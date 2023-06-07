Kahovka HES'in vurulduğu bölgede tahliyeler sürüyor

Ukrayna'nın Herson bölgesinde, Kahovka HES'in dün vurulması nedeniyle su baskınlarının olduğu yerlerden sivillerin tahliyesi sürüyor.

Güvenlik tehditleri ile çevre sorunlarının da ortaya çıktığı bölgeden ayrılanlar Herson kentinden ülkenin çeşitli bölgelerine trenlerle sevk ediliyor.

Ukrayna ordusu ile İçişleri Bakanlığı ve gönüllü vatandaşlardan oluşan ekiplerin ortak çalışmalarıyla tehlikeli yerlerden tahliye edilenler, Herson'dan Mikolayıv kentine ve buradan Lviv'e kadar trenlerle taşınıyor.

İhtiyaç sahibi insanlar için yemek ve kıyafetlerin ücretsiz dağıtıldığı Mikolayiv Tren İstasyonu'na Herson'dan getirilen siviller yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Oğlu ve kedisi ile Herson kentinden tahliye edilen 50 yaşındaki Larisa, bu sabah bölgeden ayrılmaya karar verdiklerini belirtti.

Rus kuvvetlerinin yoğun topçu saldırıları altında olduğu için Herson'da yaşamanın zaten zor olduğunu anlatan Larisa, dün meydana gelen su baskını nedeniyle de çok korktuklarını söyledi.

Gerek şehre yönelik saldırılar gerekse su baskınından dolayı belirsiz süreliğine evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Larisa, "Şehirde durumlar çok zor. Nehrin sol kıyısı tamamen su altında. Biz nehre yakın yaşıyoruz. Ne olacak belli değil." diye konuştu.

Larisa gibi yaşadıkları köy ve şehirlerden tahliye edilerek daha güvenli bölgelere giden diğer insanlar da su baskınının bölgede çeşitli sorunlara yol açtığını belirterek yaşadıkları bölgelerden ayrılmak zorunda kaldıklarını kaydetti.







