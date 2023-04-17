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Dünya

Kamerun’da öksürük şurubu 6 çocuğun ölümüne sebep oldu

Kamerun’un Kuzey-Batı bölgesinde kullanımı yasaklanan "Naturcold" adlı öksürük şurubu yüzünden 6 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

11:03 . 17/04/2023 Pazartesi
AA
Kamerun'da öksürük şurubu 6 çocuğun ölümüne sebep oldu.

Kamerun'da öksürük şurubu 6 çocuğun ölümüne sebep oldu.

Kamerun’un Kuzey-Batı bölgesinde kullanımı yasaklanan "Naturcold" adlı öksürük şurubu yüzünden 6 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.


Kuzey-Batı Bölgesi Halk Sağlığı Bakanlığı Temsilcisi Kingsley Che Soh, yaptığı açıklamada, yasaklı öksürük şurubunu kullanan 6 çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı.


Şurubun böbreklere ciddi zararlar verdiğini belirten Soh, geçen ay Güney-Batı bölgesinde 3 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından ilacın kullanımının yasaklandığını ifade etti.


Soh, şurubu bulunduranlara ilacı derhal imha etmeleri çağrısı yaptı.



#Kamerun
#Kuzey-Batı
#Naturcold
19 dakika önce
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