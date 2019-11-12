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AFRİKA

Kamerun'da Türk vatandaşlarına sokağa çıkmama uyarısı: Yasağın nedeni güvenlik riski

Kamerun'da Türk vatandaşlarına sokağa çıkmama uyarısı: Yasağın nedeni güvenlik riski

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliğin resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle motorlu taksilerin şehir merkezine girişinin yasaklandığı, bu yüzden protesto gösterilerinin başladığı hatırlatıldı.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği.
Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği, motosiklet sürücülerinin Kamerun'un başkenti Yaounde'de yol kapatma eylemleri başlatması nedeniyle Türk vatandaşlarına sokağa çıkmama uyarısı yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Yaounde genelinde motorlu taksi olarak bilinen araçların şehir merkezine girişlerinin yasaklanmasına müteakip söz konusu araç sahiplerinin cadde ve sokaklarda yol kapatma tarzı eylemler yaptıkları öğrenilmiştir. Özellikle Yaounde şehir merkezi dışında kalan bölgelerde eylemlerin yoğun şekilde devam ettiği bilindiğinden, vatandaşlarımızın bu bölgelerde dikkatli olmaları ihtiyaten tavsiye olunur."

Yasağın nedeni güvenlik riski

Kamerun dahil ulaşım ağı ve toplu taşımacılık hattı yeterli seviyede bulunmayan çoğu Afrika ülkesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı motosiklet ve üç tekerli araçlarla sağlanıyor.

Son yıllarda Kamerun, Burkina Faso, Çad gibi Afrika ülkelerinde kitlesel terör eylemlerinin bu tarz araçlarla yapılması nedeniyle çok sayıda Afrika ülkesi güvenlik riskini gerekçe göstererek iki ve üç tekerli araçların şehir içi taşımacılıkta kullanılmasına yasak getirdi.

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