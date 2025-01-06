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Kanada Başbakanı Trudeau istifa etti

Kanada Başbakanı Trudeau istifa etti

19:126/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Justin Trudeau
Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dokuz yıllık iktidarının ardından istifa ettiğini duyurdu. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda "51'inci eyalet Kanada" çıkışında bulunmuş ve ülkede büyük bir tepkiye neden olmuştu. Trudeau'nun istifa kararının Trump'ın bu çıkışından sonra gelmesi dikkat çekti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın "51'inci eyalet Kanada" çıkışı, Kanada'da istifa getirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dokuz yıllık iktidarının ardından istifa ettiğini duyurdu.

İstifa açıklamasında parti içi kavga olduğunu ve bu atmosferde parti lideri olarak seçime giremeyeceğini belirten Trudeau, şu ifadeleri kullandı:

"Görevimden istifa ediyorum fakat Liberal Parti yerime geçecek kişiye seçene kadar göreve devam edeceğim. Parlamento 24 Mart'a kadar askıya alınacak."

Trump, Kanada'yı sıkıştırıyor

Öte yandan Kanada, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın ekonomik tehditleri nedeniyle zor bir siyasi atmosfer içindeydi.

Trump, Kanada hükümetini düzensiz göçmenler ve uyuşturucu ticareti nedeniyle tehdit etmiş, sınırın güvence altına alınmaması durumunda yüzde 25 gümrük vergisi getireceği uyarısını yapmıştı.

Trudeau'ya 'Vali' demişti

Trump'ın "51'inci eyalet Kanada" çıkışı ülkede büyük bir tepkiye neden olurken, başka bir kriz de üstüne eklenmişti.

ABD'nin seçilmiş Başkanı, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için 'Vali' tanımlamasını kullanmıştı.



#Justin Trudeau
#Kanada
#İstifa

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