Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dokuz yıllık iktidarının ardından istifa edeceğini duyurdu. Trudeau, bu kararının 'ülkedeki kutuplaşmayı azaltmaya ve parlamentonun işleyişini iyileştirmeye' yardımcı olacağını savundu. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda "51'inci eyalet Kanada" çıkışında bulunmuş ve ülkede büyük bir tepkiye neden olmuştu. Trudeau'nun istifa kararının Trump'ın bu çıkışından sonra gelmesi dikkat çekti.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın "51'inci eyalet Kanada" çıkışı, Kanada'da istifa getirdi.
"Ben bir savaşçıyım"
Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç yapılmasının zamanı geldiğini kaydetti.
Kamuoyunda desteği azaldı
Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.
İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.
Trump, Kanada'yı sıkıştırıyor
Öte yandan Kanada, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın ekonomik tehditleri nedeniyle zor bir siyasi atmosfer içindeydi.
Trump, Kanada hükümetini düzensiz göçmenler ve uyuşturucu ticareti nedeniyle tehdit etmiş, sınırın güvence altına alınmaması durumunda yüzde 25 gümrük vergisi getireceği uyarısını yapmıştı.
Trudeau'ya 'Vali' demişti
Trump'ın "51'inci eyalet Kanada" çıkışı ülkede büyük bir tepkiye neden olurken, başka bir kriz de üstüne eklenmişti.
ABD'nin seçilmiş Başkanı, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için 'Vali' tanımlamasını kullanmıştı.