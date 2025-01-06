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Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı

19:126/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
AA
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Justin Trudeau
Justin Trudeau

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dokuz yıllık iktidarının ardından istifa edeceğini duyurdu. Trudeau, bu kararının 'ülkedeki kutuplaşmayı azaltmaya ve parlamentonun işleyişini iyileştirmeye' yardımcı olacağını savundu. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda "51'inci eyalet Kanada" çıkışında bulunmuş ve ülkede büyük bir tepkiye neden olmuştu. Trudeau'nun istifa kararının Trump'ın bu çıkışından sonra gelmesi dikkat çekti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın "51'inci eyalet Kanada" çıkışı, Kanada'da istifa getirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau
, partisinin yeni liderinin belirlenmesinin ardından Liberal Parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.
Trudeau, başkent
Ottawa
'da düzenlediği basın toplantısında, ülke içi siyasi "
iç çekişmeler
" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" söyledi.

"Ben bir savaşçıyım"

Bu yöndeki düşüncesinin, "
ülkedeki kutuplaşmayı azaltmaya ve parlamentonun işleyişini iyileştirmeye
" yardımcı olacağını savunan Trudeau, "
(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum.
" ifadesini kullandı.
Trudeau, kendisini, "
ben bir savaşçıyım
" şeklinde niteleyerek, "
Vücudumdaki her kemik bana her zaman savaşmamı söyledi çünkü Kanadalıları çok önemsiyorum.
" diye konuştu.
Başbakanlığı boyunca ülkesi için "savaştığını" kaydeden Trudeau, "
Başbakan olarak her sabah uyandığımda, Kanadalıların dayanıklılığından, cömertliğinden ve kararlılığından ilham aldım
" dedi.

Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanı geldiğini kaydetti.

Kamuoyunda desteği azaldı

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

Trump, Kanada'yı sıkıştırıyor

Öte yandan Kanada, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın ekonomik tehditleri nedeniyle zor bir siyasi atmosfer içindeydi.

Trump, Kanada hükümetini düzensiz göçmenler ve uyuşturucu ticareti nedeniyle tehdit etmiş, sınırın güvence altına alınmaması durumunda yüzde 25 gümrük vergisi getireceği uyarısını yapmıştı.

Trudeau'ya 'Vali' demişti

Trump'ın "51'inci eyalet Kanada" çıkışı ülkede büyük bir tepkiye neden olurken, başka bir kriz de üstüne eklenmişti.

ABD'nin seçilmiş Başkanı, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için 'Vali' tanımlamasını kullanmıştı.



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