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Dünya

Kanada büyük bir utanca imza attı: Filistinli hasta çocuğa vizeyi ölümünden iki hafta sonra verdiler

Gazze'deki hasta kızını Kanada'ya getirebilmek için birkaç yıl önce Dışişleri Bakanlığına başvuran Filistinli anne Samar Alkhdour'a beklediği haber kızının ölümünden iki hafta sonra geldi. Alkhdour, hayatını kaybetmesinden iki hafta sonra, kızını ülkeye getirebilmesi için Kanada Dışişleri Bakanlığından izin çıktığını ifade etti. Alkhdour, İsrail'in Gazze'yi işgali nedeniyle kızının ihtiyaçlarının karşılanamadığını, sağlık durumunun kötüleştiğini bu nedenle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

09:09 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:26 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
Alkhdour ailesi
Alkhdour ailesi

Kanada'da yayın yapan CBC News kanalına göre, ülkeye sığınan Filistinli anne Samar Alkhdour, Gazze'deki hasta kızını ülkeye getirebilmek için birkaç yıl önce Kanada Dışişleri Bakanlığına başvurdu ancak kızı, izin çıkmadan hayatını kaybetti.


CBC News'e konuşan anne, Gazze'de akrabalarının yanında kalan serebral palsi hastası 13 yaşındaki kızını 2017'den bu yana göremediğini ifade etti.



İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'yi işgali başladığında, kızının, akrabalarıyla bir kiliseye sığındığını aktaran Alkhdour, kızının hastalığı nedeniyle kullanması gereken ilaçlar, özel olarak tüketmesi gereken gıdalar olduğunu söyledi.

Alkhdour, İsrail'in Gazze'yi işgali nedeniyle kızının ihtiyaçlarının karşılanamadığını, sağlık durumunun kötüleştiğini bu nedenle yaşamını yitirdiğini aktardı.


Alkhdour, hayatını kaybetmesinden 2 hafta sonra, kızını ülkeye getirebilmesi için Kanada Dışişleri Bakanlığından izin çıktığını ifade etti.


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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'de yaptığını Hitlerin Yahudilere yönelik katliamına benzeterek olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti. Silva'nın bu sözleri Hamas tarafında takdirle karşılandı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze'de halkımızın maruz kaldıklarını Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yaptığı 'Holokost'a benzeten Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva'nın açıklamasını takdirle karşılıyoruz.” denildi. Öte yandan Silva'nın 'Holokost' benzetmesi Gazze Kasabı Netanyahu'yu sinirlendirdi. Brezilya Devlet Başkanı'nın açıklamalarına cevap veren Netanyahu, "kırmızı çizginin aşıldığını" söyledi.






#Filistinli Anne
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#israil
#Kanada
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