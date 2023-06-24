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Dünya

Kanada ve ABD 5 kişinin öldüğü turistik denizaltı 'Titan felaketi'ni soruşturacak

ABD ve Kanada, Titanik'in enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan "Titan" denizaltısının patlamasıyla içinde bulunan 5 kişinin öldüğü felaketi soruşturacaklarını açıkladı. ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlaması "büyük bir deniz felaketi" olarak nitelendirildi.

11:09 . 24/06/2023 Cumartesi
AA
Kanada ve ABD 5 kişinin öldüğü turistik denizaltı "Titan felaketi"ni soruşturacak.

Kanada ve ABD 5 kişinin öldüğü turistik denizaltı "Titan felaketi"ni soruşturacak.

ABD ve Kanada, Titanik'in enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan "Titan" denizaltısının patlamasıyla içinde bulunan 5 kişinin öldüğü felaketi soruşturacaklarını açıkladı.


ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Titan denizaltısının
"katastrofik"
şekilde patlaması "büyük bir deniz felaketi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ABD Sahil Güvenliğinin denizaltının patlamasıyla ilgili soruşturma başlatacağı ifade edildi.


Kanada'nın Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi (TSB) de Titan'ın Kanada'nın Newfoundland bölgesinden Atlantik Okyanusu'ndaki Titanik enkazının bulunduğu yere çeken "Polar Prince" adlı geminin eylemleri hakkında soruşturma başlatılacağını bildirdi.


TSB, soruşturma kararının "Kanada Ulaştırma Kazası Soruşturma, Güvenlik Kurulu Yasası ve uluslararası anlaşmalara uygun olduğunu" belirtti.


Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.


Yaklaşık 96 saatlik oksijen kaynağıyla yola çıkan ve yolculuk süresinin 2,5 saat öngörüldüğü Titan denizaltısının "Polar Prince" adlı gemiyle iletişimi, dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesilmişti.


GPS'nin çalışmadığı su altında, denizaltı yüzeydeki gemiden gelen mesajlarla yönlendiriliyordu.


ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, 22 Haziran'da Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrıldığını söylemişti.


Denizaltıda havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet bulunuyordu.




#ABD
#Kanada
#Titan
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