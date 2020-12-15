Kanser hastasını antibiyotik verip eve yolladılar: İngiltere'de iki ayda MR çektiremeyen hasta öldü

İki çocuk babası 27 yaşındaki Sherwin Hall, ağrısı için 23 Mart'ta hastaneye gitti. Yanlış teşhis konuldu ve antibiyotik verilerek eve gönderildi.

BBC'de yer alan habere göre Hall, ağrısı geçmeyince dört hafta içinde 13 kez daha hastaneye gitti ve 26 Mayıs'ta çekilen MR'da leğen kemiğinde tümör olduğu görüldü. Doktorlar Hall'a akciğerlerinde de 30 küçük tümör tespit etti.

MR İÇİN YALVARDIM

Hall ölümünden önce, "Bana MR çekilmesi için çok yalvardım. Ama hastanede, koronavirüs nedeniyle hizmetlerin yavaşladığını söylediler" demişti.

LaTroya Hall da, "Kanseri daha önce teşhis edilseydi, bugün aramızda olacaktı. Beni üzen şey hükümet ve NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) yetkililerinin yığılmaya rağmen kanser teşhis ve tedavilerinin normale döndüğünü söylemeye devam etmesi. Ama şimdi bile normale dönmüş değil" diye konuştu.

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