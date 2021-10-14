Dünya Karabağda bir Azerbaycan askeri şehit oldu
ASYA

Karabağ’da bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Karabağ’da yasa dışı olarak bulunan Ermeni silahlı gruplarının ateş açması sonucunda bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

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Haber Merkezi İHA
Karabağ’da bir Azerbaycan askeri şehit oldu
(Arşiv)

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’da yerel saatle 18.15 sıralarında Ermeni silahlı grupları tarafından açılan keskin nişancı ateşi sonucu Afgan Hamzayev isimli Azerbaycan askerinin şehit olduğu bildirildi.

  • Bakanlık yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletirken, saldırının soruşturulması için Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi'nin bilgilendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırının, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının Rusya’nın arabuluculuğunda Minsk'te yaptığı görüşme arefesinde gerçekleştirilmesinin Ermeni tarafının provokasyonu olarak nitelendirildi. Saldırının, Ermenistan'ın bölgedeki durumu kasten kötüleştirme, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin uygulanmasını engelleme ve Rus barış güçlerinin faaliyetlerini gölgede bırakma politikasının bir başka kanıtı olduğu aktarıldı.

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Saldırıyı gerçekleştiren Ermeni silahlı gruplarının etkisiz hale getirilmesi ve Azerbaycan kanunları karşısında cevap vermeleri için gereken önlemlerin alınacağı kaydedildi.

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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat: Savaş sahnelerini aratmadı
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Türk Silahlı Kuvvetleri 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında, yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.<br><br>
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Tatbikat, özel kuvvetlerin temsili düşmanın konuşlandığı tepeliklere saldırması ve ele geçirmesi ile başladı. Temsili düşman hattının arkasına havadan çıkartma gerçekleştirilen tatbikatta pusuya düşürülen düşman güçleri etkisiz hale getirildi, zırhlı araçları ele geçirildi.<br><br>
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Keskin nişancıların da hedefleri nokta atışıyla imha ettiği tatbikatta, temsili hedeflere top, havan topu ve füzelerle atış yapıldı.<br><br>
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Tank ve zırhlı araçlarla düşman mevzilerine saldırı gerçekleştirilen tatbikatta özel kuvvetler temsili işgal altında olan yerleşim birimlerimi kurtardı. Savaş uçakları da tatbikata katılarak temsili hedeflere atış yaptı.<br><br>
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Tatbikat, \"işgalden kurtarılan\" tepelere Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının asılması ve helikopterlerin iki ülke bayraklarını açarak uçuş gerçekleştirilmesi ile sona erdi.<br><br>
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Tatbikatı, Nahçıvan Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Türkiye'den 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci de izledi.<br><br>
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Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat: Savaş sahnelerini aratmadı
Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri imha edilerek işgal altındaki bölgeler kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan'da gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında, yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.
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