|
Dünya

Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan'dan Rusya pişmanlığı: Stratejik bir hataydı

Ülkesinin İkinci Karabağ Savaşı’ndaki yenilgisine dair açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’yı Ermenistan’ı Azerbaycan’a karşı koruyamamakla suçladı. Ermenistan'ın savaşta Rusya'ya yüzde 99 oranında bağlı olduğunu söyleyen Paşinyan, bunun ülkesinin adına stratejik bir hata olduğunu söyledi.

18:24 . 3/09/2023 Pazar
IHA
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Ermenistan’ın Rusya’ya güvenlik açısından bağlı olması stratejik bir hataydı” dedi.


"Ermenistan yüzde 99 oranında Rusya’ya bağlıydı"


Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin İkinci Karabağ Savaşı’ndaki yenilgisine dair açıklamalarda bulundu. Rusya’yı Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’ı Azerbaycan’a karşı koruyamamakla suçlayan Paşinyan, “Ermenistan’ın güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dahil olmak üzere yüzde 99 oranında Rusya’ya bağlıydı. Ancak bugün Rusya’nın Ukrayna’daki savaş için silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu durumda Rusya’nın istese de Ermenistan’ın güvenlik ihtiyacını karşılayamaması anlaşılır bir şey. Bu örnek bize Ermenistan’ın Rusya’ya güvenlik açısından bağlı olmasının stratejik bir hata olduğunu göstermelidir” dedi.


Ermenistan’ın güvenlik hazırlıklarını çeşitlendirmeye çalıştığını söyleyen Paşinyan, Avrupa Birliği ve ABD ile olan bağlarına ve bölgedeki diğer ülkelerle daha yakın ilişkiler kurma çabalarına ilişkin gönderme yaptı.


Erivan ile Bakü arasındaki gerilimlere arabuluculuk yapan Moskova’dan Paşinyan’ın açıklamalarına yönelik henüz bir cevap gelmedi.



#Nikol Paşinyan
#Ermenistan
#Karabağ
#Rusya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Apple Watch fiyatı ve özelikleri