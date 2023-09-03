Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan'dan Rusya pişmanlığı: Stratejik bir hataydı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin İkinci Karabağ Savaşı’ndaki yenilgisine dair açıklamalarda bulundu. Rusya’yı Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’ı Azerbaycan’a karşı koruyamamakla suçlayan Paşinyan, “Ermenistan’ın güvenlik mimarisi, silah ve mühimmat tedariki de dahil olmak üzere yüzde 99 oranında Rusya’ya bağlıydı. Ancak bugün Rusya’nın Ukrayna’daki savaş için silaha ve mühimmata ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu durumda Rusya’nın istese de Ermenistan’ın güvenlik ihtiyacını karşılayamaması anlaşılır bir şey. Bu örnek bize Ermenistan’ın Rusya’ya güvenlik açısından bağlı olmasının stratejik bir hata olduğunu göstermelidir” dedi.