Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayına basan Azerbaycan askeri yaralandı

Karabağ'da ayrılıkçı güçlerin sözde cumhurbaşkanlığı seçimleri yapmasının ardından artan tansiyon devam ediyor. Bölgede geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçler, son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdı. Azerbaycan ordusu ise bu girişimlere müdahale etti.