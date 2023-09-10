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Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayına basan Azerbaycan askeri yaralandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayına basan bir askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hayyam Eminov isimli askerin, yasa dışı Ermeni güçlerin Ağdam bölgesinde döşediği anti personel mayının patlaması nedeniyle yaralandığı bildirildi.

16:01 . 10/09/2023 الأحد
AA
Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayına basan bir askerin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hayyam Eminov isimli askerin, yasa dışı Ermeni güçlerin Ağdam bölgesinde döşediği anti personel mayının patlaması nedeniyle yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerin ilk müdahalenin ardından askeri sağlık kurumuna tahliye edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.


Açıklamada, Karabağ bölgesindeki Ermenistan ordusu kalıntılarının ve yasa dışı silahlı güçlerin, Azerbaycan topraklarına çok sayıda yeni mayın döşediğinin gözlemlendiği ifade edildi.



#Azerbaycan
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