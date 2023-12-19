Karadan Hizbullah'a saldırmaya hazırlanıyor

Gazze Kasabı Netanyahu’nun ABD koruma şemsiyesinde, kendi siyasi kariyerini de kurtarmak için farklı cepheler açma arayışında olduğu biliniyor. Bu çerçevede İngiliz The Times gazetesi, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyini işgal için planlarını hazırladığını iddia etti. Haberde, işgalci gücün hedefinin, Hizbullah güçlerini, Lübnan’ın güneyinden kuzeydeki Litani nehri hattına doğru çekilmeye zorlamak olduğu belirtildi. The Economist dergisi de önceki gün haberinde, İsrail Hava Kuvvetleri’nin, Gazze’de kullandığı güdümsüz bomba sayısındaki artışın, Lübnan’a yönelik olası bir saldırı için kullanılacak güdümlü bomba miktarını stoklamak olduğunu belirtmişti. İsrail hükümetinden de ardı ardına Hizbullah’ı hedef alan açıklamaların geldiği biliniyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Savunma Bakanları Yaov Gallant, Hizbullah güçlerinin sınırdan çekilmemesi halinde “savaş” tehdidinde bulunmuştu.
ALTYAPIYI HEDEF ALIYOR
Öte yandan İsrail resmi televizyonu KAN’ın haberinde, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağının Lübnan’daki Hizbullah’ın altyapısına saldırı düzenlediği ifade edildi. Haberde, “İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Yarun bölgesinde İsrail’e tanksavar roketi fırlatmaya çalışan bir gruba saldırı düzenlediği” belirtildi. Yine, İsrail ordusunun, Hizbullah tarafından düzenlenen bir cenaze töreninin yakınındaki bir evi vurduğuna yönelik görüntüler de yayınlandı. Saldırının, bir göz dağı hamlesi olduğu değerlendirildi. Hizbullah, dün, İsrail ordusuna ait sınırdaki 8 askeri noktayı hedef aldığını açıklamıştı. Suriye’deki haber ajansı SANA ise askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 22.05’te başkent Şam’ın çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi. Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri’nden gelen füzeleri karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda, iki asker yaralandı, hasar meydana geldi.” ifadeleri kullanıldı. Hizbullah, önceki gün, İsrail ordusuna ait sınırdaki 8 askeri noktayı hedef aldığını açıklamıştı.