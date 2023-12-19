Karadan Hizbullah'a saldırmaya hazırlanıyor

Gazze Kasabı Netanyahu’nun ABD koruma şemsiyesinde, kendi siyasi kariyerini de kurtarmak için farklı cepheler açma arayışında olduğu biliniyor. Bu çerçevede İngiliz The Times gazetesi, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyini işgal için planlarını hazırladığını iddia etti. Haberde, işgalci gücün hedefinin, Hizbullah güçlerini, Lübnan’ın güneyinden kuzeydeki Litani nehri hattına doğru çekilmeye zorlamak olduğu belirtildi. The Economist dergisi de önceki gün haberinde, İsrail Hava Kuvvetleri’nin, Gazze’de kullandığı güdümsüz bomba sayısındaki artışın, Lübnan’a yönelik olası bir saldırı için kullanılacak güdümlü bomba miktarını stoklamak olduğunu belirtmişti. İsrail hükümetinden de ardı ardına Hizbullah’ı hedef alan açıklamaların geldiği biliniyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Savunma Bakanları Yaov Gallant, Hizbullah güçlerinin sınırdan çekilmemesi halinde “savaş” tehdidinde bulunmuştu.