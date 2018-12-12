Dünya Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu Muhammed bin Selmandır
AMERİKA

Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu Muhammed bin Selman'dır

Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu Muhammed bin Selman'dır

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar" dedi.

AA
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden, "Suudi hükmetinin başı" olarak nitelendirdiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tuttu.

"BM Daimi Temsilcisi" görevinden yıl sonunda ayrılacak olan Haley, NBC televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetini değerlendiren Nikki Haley, Veliaht Prens Selman'ı cinayetin arkasında olmakla suçladı.

Haley, ''(Kaşıkçı cinayetininin sorumlusu) Suudi yönetimi ve yönetimin başı Muhammed bin Selman'dır. Cezasız kalmamalılar." dedi.

"Suudilerle ciddi bir konuşma yapmamız lazım"

Nikki Haley, ''Suudilerle ciddi bir konuşma yapmamız lazım. Onlara buna göz yummayacağımızı ve bir daha bunun olmaması gerektiğini söylememiz lazım.'' diye konuştu.

Bundan sonra iki yönetimin ne yapacağını konuşması gerektiğini belirten Haley, ''Suudiler İran ile mücadelemizde ortağımız oldu ve bu çok önemli.'' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in Muhammed bin Selman ile olan yakın ilişkisi sorulan Nikki Haley, ''Bu söylentiler hep dolaşıyor. Birçok ülkeyle ilişkimiz var ve amacımız bu ilişkileri daha da iyiye götürmek ama bu tarz şeyler olduğunda ise bir geri adım atıp, ilkelerimizden asla taviz vermememiz gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.

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