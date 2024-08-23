Kassam Tugaları Gazze'de katil İsrail askerlerini pusuya düşürdü

Katil İsrail'in masum Filistinlilere karşı katliamları devam ederken korkusuz ve vatansever Kassam Tugayları da Gazze'yi Siyonistlere mezar etmeye devam ediyor. Kassam mücahitleri, Gazze’nin güneyi ‘Netzarim’ ekseninde işgalci İsrail'in askeri araçlarına bombalı pusu kurdu. Operasyon öncesi bir mücahit, "Bugün bu operasyonu şehit Haniye ve tüm şehitlerin ruhuna adıyoruz." dedi. Operasyonda mücahitler, konvoydaki cipi uzaktan kumandalı bomba düzeneği ile havaya uçurdu ardından işgalcilerle çatıştı. İşgalciler, ölen arkadaşlarını korka korka taşıdı. Başarılı operasyon sonrası mücahitler, Gazze kasabı Netanyahu'ya şu sözlerle seslendi: Vallahi bunu tekrar yapacağız ve gelecek olan daha büyük olacak. Bu Netanyahu’ya bir mesajdır...