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Dünya

Kassam Tugaları Gazze'de katil İsrail askerlerini pusuya düşürdü

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda İsrail askerlerini öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu.

12:30 - 23/08/2024 Cuma
AA
Kassam Tugaları, Gazze'de İsrail askerlerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.
Kassam Tugaları, Gazze'de İsrail askerlerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugaylarıyla İsrail askerleri arasında Zeytun Mahallesi'nin güneyinde çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

Çıkan şiddetli çatışmalar sonucu İsrail askerleri saflarında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Ölü ve yaralı askerlerin tahliyesi için İsrail ordusuna ait helikopterin bölgeye iniş yaptığı belirtilirken, İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli hayatını kaybetti, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kassam mücahitleri şehit Haniye ve tüm şehitlerin adına katillere pusu kurdu

Katil İsrail'in masum Filistinlilere karşı katliamları devam ederken korkusuz ve vatansever Kassam Tugayları da Gazze'yi Siyonistlere mezar etmeye devam ediyor. Kassam mücahitleri, Gazze’nin güneyi ‘Netzarim’ ekseninde işgalci İsrail'in askeri araçlarına bombalı pusu kurdu. Operasyon öncesi bir mücahit, "Bugün bu operasyonu şehit Haniye ve tüm şehitlerin ruhuna adıyoruz." dedi. Operasyonda mücahitler, konvoydaki cipi uzaktan kumandalı bomba düzeneği ile havaya uçurdu ardından işgalcilerle çatıştı. İşgalciler, ölen arkadaşlarını korka korka taşıdı. Başarılı operasyon sonrası mücahitler, Gazze kasabı Netanyahu'ya şu sözlerle seslendi: Vallahi bunu tekrar yapacağız ve gelecek olan daha büyük olacak. Bu Netanyahu’ya bir mesajdır...

#Gazze Şeridi
#Hamas
#Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları
#israil
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