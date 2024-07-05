Kassam Tugayları 10 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu

Siyonist ordu Gazze'de katliama devam ediyor. Filistinli Müslümanları kadın, çocuk, bebek demeden katleden işgalciler, Müslümanlardan geriye kalan evleri de yok ediyor. İşgalci askerler sosyal medyadan Gazzeli insanların evlerini yok ederken eğlendiği videoları paylaşıyor. Bu videolardan bir tanesinde ise, Siyonist asker karısına yaptığı katliamları anlatırken intikam naraları attığı ve evleri yok ettiği videoyu paylaştı. Gazze'deki Müslümanların bütün anılarını yok edeceklerini söyleyen katil asker, Filistinlileri Amalek'e (İbrani kaynaklarda geçen bir ulus ve İsrailoğulları'nın ebedi düşmanı) benzetti.