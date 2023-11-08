Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İşgalci İsrail'e darbe: 8 aracı imha ettiler

Beyt Lahya'nın kuzeyinde bir İsrail tankı vurularak kullanılmaz hale getirildi.
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde İsrail'in 3 tankı, bir zırhlı araç ve bir personel nakliye aracının "Yasin-105" anti-tank roketleriyle vurulduğu belirtildi.
Gazze kentinin güneybatısında da "Yasin-105" anti-tank roketleri kullanılarak İsrail ordusunun 2 tankının imha edildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca Beyt Lahya'nın kuzeyinde bir İsrail tankının vurularak kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.