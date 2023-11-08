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Dünya

Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İşgalci İsrail'e darbe: 8 aracı imha ettiler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 8 aracı imha ettiklerini duyurdu.

12:54 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
Beyt Lahya'nın kuzeyinde bir İsrail tankı vurularak kullanılmaz hale getirildi.

Beyt Lahya'nın kuzeyinde bir İsrail tankı vurularak kullanılmaz hale getirildi.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde İsrail'in 3 tankı, bir zırhlı araç ve bir personel nakliye aracının "Yasin-105" anti-tank roketleriyle vurulduğu belirtildi.

Gazze kentinin güneybatısında da "Yasin-105" anti-tank roketleri kullanılarak İsrail ordusunun 2 tankının imha edildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca Beyt Lahya'nın kuzeyinde bir İsrail tankının vurularak kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

#Gazze Şeridi
#israil
#Kassam Tugayları
11 dakika önce
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