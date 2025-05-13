Katar'dan Trump'a uçan saray: 400 milyon dolarlık jet görüntülendi

KRALİYET AİLESİ'NDEN CÖMERT TEKLİF

Katar Kraliyet Ailesi, ABD Başkanı Donald Trump'a mevcut Air Force One uçağının yerine kullanılmak üzere lüks bir özel jet hediye etmeyi teklif etti.

TAM DONANIMLI UÇAN BİR KÖŞK

Özel olarak tasarlanan Boeing 747 uçağında bir ana yatak odası, bir misafir yatak odası, duşlu iki tam banyo, dokuz küçük tuvalet, beş küçük mutfak ve özel bir ofis bulunuyor.





Uçak 10 yıldan eski olmasına rağmen, bu Katar hükümetinin ucuz bir yeniden hediyesi değil. Esasen tam donanımlı bir uçan köşk.

ÜLKE BÜYÜKLERİNE HİZMET ETMİŞTİ

Uçak yaklaşık 90 yolcu ve 14 mürettebat üyesi taşıyabiliyor.





Daha önce ülkenin kraliyet ailelerine ve diğer hükümet yetkililerine hizmet veren bir Katar Havayolları bölümü tarafından kullanılıyordu.

TRUMP HALA BOEING'İ BEKLİYOR

Trump, Boeing'in yeni nesil başkanlık uçaklarını tamamlamasını bekliyordu ancak havacılık şirketi programın gerisinde kaldı ve bütçeyi aştı.

HEDİYEYİ KABUL ETMEYİ PLANLIYOR

Truth Social'da konuşan başkan, Boeing 747-8 tipi uçağın, yeni Amerikan jetleri tamamlanana kadar geçici olarak Air Force One uçağı olarak hizmet vereceğini belirtti ve bu cömert hediyeyi kabul etmeyi planladığını belirtti.





460'tan fazla yolcu kapasiteli günlük ticari 747'lerin aksine, bu jumbo jet uçağında yalnızca beş sıra standart business class koltuk bulunuyor.

DÜNYANIN EN LÜKS UÇAKLARINDAN BİRİ

Business Jet Traveler'a göre uçak dünyanın en lüks uçaklarından biri olarak değerlendiriliyor.





Ünlü Fransız iç mimarlık firması Alberto Pinto Cabinet tarafından dekore edilen uçağın içi , süslü süitler, kamaralar, dinlenme salonları ve yemek odalarıyla dolu.





Uçaktaki hemen hemen her odada lüks halılar, deri koltuklar ve altın rengi mobilyalar bulunuyor.

SAVUNMA BAKANLIĞI İNCELEYECEK

747-8, ABD Savunma Bakanlığı'na teslim edildikten sonra Trump için gereken donanıma sahip olduğundan emin olmak amacıyla büyük bir yenilemeden geçecek.



