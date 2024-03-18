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Dünya

Katil İsrail 164 gündür ölüm yağdırıyor: Gazze'de can kaybı 31 bin 726'ya yükseldi

İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 81 artarak 31 bin 726'ya çıktı. Gazze'ye düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 81 kişi öldü, 116 kişi yaralandı

11:47 - 18/03/2024 Pazartesi
AA
İsrail saldırılarında öldürülen iki aylık bebek Sund Ebu Şaar'ın naaşı, Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı.
İsrail saldırılarında öldürülen iki aylık bebek Sund Ebu Şaar'ın naaşı, Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 164 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 116 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 31 bin 726'ya, yaralı sayısının da 73 bin 792'ye ulaştığı bildirildi.


Sağlık Bakanlığı ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.



#Gazze
#İsrail
#Filistin
#Katliam
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