Katil İsrail Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını genişletti

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 229 gündür aralıksız devam ederken İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan ez-Zevaide mahallesine düzenlediği saldırıda biri cenin en az 10 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Filistinliler kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi morguna nakledildi. Bombardıman sonucu annesinin karnından fırlayan cenin, başından yara almış şekilde görüntülendi. İzleyenleri derinden sarsan görüntüler katil İsrail ordusunun yaptığı soykırımı bir kez daha ortaya koydu.