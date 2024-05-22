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Dünya

Katil İsrail Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını genişletti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda dün başlattığı saldırıları genişletti.

11:28 - 22/05/2024 Çarşamba
AA
İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında bölgeden dumanlar yükseldi.
İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında bölgeden dumanlar yükseldi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Cenin'de Filistinlilerin evlerini kuşatmaya ve birçok mahalleye baskın düzenlemeye devam ediyor.

İsrail ordusunun takviye güç gönderdiği ve askeri buldozerlerle altyapıyı tahrip ettiği Cenin Mülteci Kampı'nda zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

İsrail ordusunun dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli ölmüş, 21 Filistinli yaralanmıştı.

  • İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 514'e ulaştığı bildirilmişti.


#Cenin
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#İsrail
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