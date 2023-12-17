Katil İsrail Cibaliye mülteci kampına saldırdı: 36 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye ve ortasındaki Deyr el-Belah mülteci kampına düzenlediği saldırılarda 36 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.





İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda ise 4 Filistinli öldü daha önce yaralanan 1 kişi de kurtarılamadı.





İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri rütbeli, iki askerinin daha öldüğünü, 5 askerin yaralandığını duyurdu.





En az 8 bini çocuk 18 bin 787 Filistinli şehit oldu





İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.





Filistin'de son durum





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.





İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.





İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.





Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.





İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 291 Filistinli hayatını kaybetti.





İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.





Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.











